Отбирали еду и имущество для оккупантов: предателям из Харьковской области объявили приговор

Двум коллаборантам из Харьковской области огласили приговор. Их осудили за помощь россиянам в хищении имущества сограждан во время оккупационного периода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу СБУ.
Как отмечает ведомство, двое приспешников агрессора, работавших на российских захватчиков в период оккупации части Харьковской области, получили реальные сроки заключения.
Известно, что после захвата населенного пункта коллаборант помогал оккупантам ориентироваться на местности и грабить дома местных жителей.
Злоумышленник вместе с вооруженными российскими военными врывался в дома украинцев, а затем они "конфисковывали" продовольственные запасы, авто и генераторы.
В СБУ отмечают, что во время таких "налетов" оккупанты отбирали пищу даже у детей и стариков, а в случае отказа или сопротивления - угрожали пытками и расправой.
За сотрудничество с оккупантами фигурант получил от них "привилегию" относительно свободного передвижения по селу. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время стабилизационных мер на освобожденной территории региона в мае 2022 года.
Суд признал мужчину виновным за пособничество государству-агрессору, он проведет за решеткой десять с половиной лет.
Осужденная предательница "сливала" в ФСБ разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны на территории общины.
Прежде всего, агрессор хотел узнать места базирования складов с вооружением и боеприпасами ВСУ, чтобы нанести по ним огневые поражения.
По данным следствия, российская спецслужба дистанционно вовлекла женщину в сотрудничество после начала полномасштабного вторжения РФ.
Сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее в собственном доме после освобождения района.
Суд признал женщину виновной в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении, размещении ВСУ.
Недавно сообщалось, что вражеский агент, работавший на российское Главное разведывательное управление (ГРУ), получил 15 лет тюрьмы. Он шпионил за техникой ВСУ через скрытый видеорегистратор.
Также командира боевой машины РФ, который пытал и имитировал казнь гражданских жителей в Киевской области, приговорили к 10 годам заключения.
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