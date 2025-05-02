Відбили штурм та затрофеїли техніку. ССО показали епічний бій біля Часового Яру (відео)
Сили спеціальних операцій (ССО) показали торішній бій біля Часового Яру, під час якого українським бійцям вдалось відбити ворожий штурм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ССО Збройних сил України (ЗСУ).
"Група 8-го полку ССО відбила ворожий штурм поблизу Часового Яру у Донецькій області. Після цього оператори знищили ще трьох окупантів, які встигли закріпитися у підвалі житлового будинку", - пише ССО.
Зазначається, що підвал став пасткою для російських терористів, оскільки бійці ССО закидали ворога термобаричними гранатами.
Зокрема на цьому ж напрямку воїни вступили у бій із ще однією групою окупантів, під час якого вдалось знищити кількох терористів та затрофеїти радіостанцію, а також зброю росіян.
"Ці події відбулися минулого року, але лише зараз, з міркувань операційної безпеки, ми можемо оприлюднити кадри з натільних камер операторів ССО", - додає ССО.
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила вже більше 954 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони "відмінусували" ще 1110 російських терористів. Також було знищено:
- 9 танків;
- 5 бойових броньованих машин;
- 50 артилерійських систем й не тільки.
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