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Росіяни втратили за добу понад 1100 солдатів і 200 одиниць техніки, - Генштаб

П'ятниця 02 травня 2025 07:51
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Росіяни втратили за добу понад 1100 солдатів і 200 одиниць техніки, - Генштаб Фото: росіяни втратили багато техніки за минулу добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 1 на 2 травня, втрати армії РФ на фронті склали 1110 солдатів і 50 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 954 300 (+1110) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 741 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 369 (+5) од.;
  • артилерійських систем - 27 186 (+50) од.;
  • РСЗВ - 1375 од.;
  • засоби ППО - 1152 (+4) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 34 539 (+138) од.;
  • крилатих ракет - 3196 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 46 882 (+132) од.;
  • спеціальної техніки - 3869 од.

Росіяни втратили за добу понад 1100 солдатів і 200 одиниць техніки, - Генштаб

Повітряні удари росіян і атака на Крим

Ввечері 1 травня російські терористи масштабно атакували ударними дронами Запоріжжя.

За останніми даними, внаслідок удару постраждали близько 30 людей. Безпілотники пошкодили інфраструктуру, житловий будинок і будівлю університету.

Тим часом вночі ударні БпЛА масово атакували військову інфраструктуру росіян у Криму. В низці населених пунктів було чутно роботу ППО, лунали вибухи та виникли пожежі.

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Війна в Україні Атака дронів
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Росіяни втратили за добу понад 1100 солдатів і 200 одиниць техніки, - Генштаб
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