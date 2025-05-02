Росіяни втратили за добу понад 1100 солдатів і 200 одиниць техніки, - Генштаб
Фото: росіяни втратили багато техніки за минулу добу (Getty Images)
За останню добу з 1 на 2 травня, втрати армії РФ на фронті склали 1110 солдатів і 50 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 954 300 (+1110) осіб ліквідовано;
- танків - 10 741 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 22 369 (+5) од.;
- артилерійських систем - 27 186 (+50) од.;
- РСЗВ - 1375 од.;
- засоби ППО - 1152 (+4) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 34 539 (+138) од.;
- крилатих ракет - 3196 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 46 882 (+132) од.;
- спеціальної техніки - 3869 од.
Повітряні удари росіян і атака на Крим
Ввечері 1 травня російські терористи масштабно атакували ударними дронами Запоріжжя.
За останніми даними, внаслідок удару постраждали близько 30 людей. Безпілотники пошкодили інфраструктуру, житловий будинок і будівлю університету.
Тим часом вночі ударні БпЛА масово атакували військову інфраструктуру росіян у Криму. В низці населених пунктів було чутно роботу ППО, лунали вибухи та виникли пожежі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.