Отбили штурм и затрофеили технику. ССО показали эпический бой возле Часового Яра (видео)

Силы специальных операций (ССО) показали прошлогодний бой возле Часового Яра, во время которого украинским бойцам удалось отбить вражеский штурм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Группа 8-го полка ССО отбила вражеский штурм вблизи Часового Яра в Донецкой области. После этого операторы уничтожили еще трех оккупантов, которые успели закрепиться в подвале жилого дома", - пишет ССО.

Отмечается, что подвал стал ловушкой для российских террористов, поскольку бойцы ССО забросали врага термобарическими гранатами.

В частности, на этом же направлении воины вступили в бой с еще одной группой оккупантов, во время которого удалось уничтожить нескольких террористов и затрофеити радиостанцию, а также оружие россиян.

"Эти события произошли в прошлом году, но только сейчас, из соображений операционной безопасности, мы можем обнародовать кадры с нательных камер операторов ССО", - добавляет ССО.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла уже более 954 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны "отминусовали" еще 1110 российских террористов. Также было уничтожено: