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Отбили штурм и затрофеили технику. ССО показали эпический бой возле Часового Яра (видео)

Пятница 02 мая 2025 10:29
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Отбили штурм и затрофеили технику. ССО показали эпический бой возле Часового Яра (видео) Иллюстративное фото: разведка США обвинила Китай в "изощренных" попытках вербовать госслужащих (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Силы специальных операций (ССО) показали прошлогодний бой возле Часового Яра, во время которого украинским бойцам удалось отбить вражеский штурм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Группа 8-го полка ССО отбила вражеский штурм вблизи Часового Яра в Донецкой области. После этого операторы уничтожили еще трех оккупантов, которые успели закрепиться в подвале жилого дома", - пишет ССО.

Отмечается, что подвал стал ловушкой для российских террористов, поскольку бойцы ССО забросали врага термобарическими гранатами.

В частности, на этом же направлении воины вступили в бой с еще одной группой оккупантов, во время которого удалось уничтожить нескольких террористов и затрофеити радиостанцию, а также оружие россиян.

"Эти события произошли в прошлом году, но только сейчас, из соображений операционной безопасности, мы можем обнародовать кадры с нательных камер операторов ССО", - добавляет ССО.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла уже более 954 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны "отминусовали" еще 1110 российских террористов. Также было уничтожено:

  • 9 танков;
  • 5 боевых бронированных машин;
  • 50 артиллерийских систем и не только.

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