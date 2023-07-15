Видавав себе за волонтера. У Рівному засудили іноземного шпигуна до 10 років

Підсудного було визнано винним у передачі інформації про місцезнаходження ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості, представнику спецслужб держави агресора та участі у терористичній організації (ч. 3 ст. 114-2, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Було доведено, що 67-річного чоловіка, який у 2014-2015 роках був учасником одного з угруповань "ДНРівців", завербували представник спецслужб іншої країни.

"На виконання завдання свого куратора іноземець приїхав до Рівного під виглядом волонтера, аби зібрати інформацію щодо розташування у місті військових підрозділів та об’єктів критичної інфраструктури. Також чоловік займався підготовкою інших злочинів на шкоду інтересам України", - розповіли у прокуратурі.

Інформатора затримали в лютому, коли він намагався передати співробітнику головного управління Генштабу ЗС РФ закриті дані про місцезнаходження підрозділу ЗСУ. Зазначається, що розголошення ворогові такої інформації могло завдати шкоди обороноздатності та держбезпеці України.

Обвинувачений під час судового розгляду повністю визнав свою провину.

Вирок ще не набрав чинності та може бути оскаржений в апеляційному суді.

Вироки бойовикам "Л/ДНР" та шпигунам

Нагадаємо, наприкінці червня засудили до 8 років ув'язнення бойовика угруповання "ДНР", який намагався влаштуватися на службу до полку "Азов".

Також повідомлялося, що близько двох тижнів тому СБУ викрила російську агентурну мережу у Харкові. Фігуранти наводили ворожі ракети та "зливали" окупантам переміщення ЗСУ. Затриманим оголосили підозру у державній зраді, їм загрожує довічне ув'язнення.

Перед цим нещодавно в Україні відправили до в'язниці ще трьох бойовиків, які у складі терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" воювали проти ЗСУ.

Також раніше до 8 років ув'язнення було засуджено жителя Луганської області, який у 2017 році добровільно приєднався до складу підконтрольної російським окупантам "народної міліції ЛНР".