Выдавал себя за волонтера. В Ровно приговорили иностранного шпиона к 10 годам

Подсудимый был признан виновным в передаче информации о местонахождении ВСУ, по возможности их идентификации на местности, представителю спецслужб государства агрессора, и участии в террористической организации (ч. 3 ст. 114-2, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Было доказано, что 67-летний мужчина, который в 2014-2015 годах был участником одной из группировок "ДНРовцев", был завербован представителем спецслужб другой страны.

"Для выполнения задания своего куратора иностранец приехал в Ровно под видом волонтера, чтобы собрать информацию о расположении в городе военных подразделений и объектов критической инфраструктуры. Также мужчина занимался подготовкой других преступлений в ущерб интересам Украины", - рассказали в прокуратуре.

Информатора задержали в феврале, когда он пытался передать сотруднику главного управления Генштаба ВС РФ закрытых данных о местоположении подразделения ВСУ. Отмечается, что разглашение врагу такой информации могло нанести вред обороноспособности и госбезопасности Украины.

Обвиняемый в ходе судебного разбирательства полностью признал свою вину.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном суде.

Приговоры боевикам "Л/ДНР" и шпионам

Напомним, в конце июня приговорили к 8 годам заключения боевика группировки "ДНР", который пытался устроиться на службу в полк "Азов".

Также сообщалось, что около двух недель назад СБУ разоблачила российскую агентурную сеть в Харькове. Фигуранты наводили вражеские ракеты и "сливали" оккупантам перемещение ВСУ. Задержанным объявили подозрение в государственной измене, им грозит пожизненное заключение.

Перед этим недавно в Украине отправили в тюрьму еще троих боевиков, которые в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" воевали против ВСУ.

Также ранее к 8 годам заключения был приговорен житель Луганской области, который в 2017 году добровольно присоединился к составу подконтрольной российским оккупантам "народной милиции ЛНР".