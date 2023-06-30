Наводили "Смерчі" та "Урагани" на Харків. СБУ викрила агентів ФСБ

Російську агентурну мережу викрили у Харкові. Зрадники наводили ворожі ракети, а також "зливали" окупантам переміщення ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

За даними слідства, до агентурної мережі входили троє місцевих жителів. Серед них колишній викладач місцевого військово-навчального закладу. Зрадників завербував кадровий співробітник ФСБ на початку повномасштабного вторгнення.

Зловмисники намагалися виявити напрямки перекидання підрозділів ЗСУ, які залучені до контрнаступу на східному фронті. Також агенти намагалися встановити пункти тимчасового зберігання іноземного озброєння та боєприпасів.

Отримані дані зрадники передавали ФСБ через Telegram. Ці дані окупанти використовували для підготовки масованих ракетних ударів по Харкову реактивними системами залпового вогню "Смерч" та "Ураган".

СБУ затримала шпигунів під час виконання ними ворожих завдань. Під час обшуків у них виявили мобільні телефони і комп’ютерну техніку з доказами.

Затриманим оголосили підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Фото: у Харкові викрили агентів ФСБ (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила жителя Кіровоградської області, який готував удари по аеродромах. Він працював на російську ФСБ.

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