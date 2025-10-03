Видавав себе за капелана: засудили затриманого СБУ російського "крота" в Силах оборони

За матеріалами Служби безпеки України до 15 років за ґратами засудили "крота" російської військової розвідки в лавах Збройних сил. Чоловік шпигував за ЗСУ, видаючи себе за капелана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ .

Як встановило слідство, засуджений намагався під виглядом капелана "приєднатися" до штабу Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. Таким чином агент росіян планував шпигувати за елітними підрозділами української армії.

Проте співробітники СБУ завчасно викрили задум ворога та затримали "капелана" під час співбесіди для зарахування до лав ДШВ. Затриманим виявився киянин, якого завербував співробітник 317-го розвідувального центру ГРУ РФ. Саме під керівництвом російської розвідки розроблялася "капеланська" легенда.

"У разі вдалої "інтеграції", зрадник мав "зливати" кураторові геолокації базування та переміщення українських військ поблизу передової. Окремо ворог сподівався отримувати від агента персональні дані про військовослужбовців ЗСУ для підготовки вербувальних операцій та диверсій", - сказано у повідомленні СБУ.

Також перед виконанням завдання з "інфільтрації" росіяни "випробували" свого агента на коригуванні повітряних атак по Києву. Загалом за всіма матеріалами, зібраними СБУ, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).