Выдавал себя за капеллана: осудили задержанного СБУ российского "крота" в Силах обороны

Украина, Пятница 03 октября 2025 16:59
Выдавал себя за капеллана: осудили задержанного СБУ российского "крота" в Силах обороны Иллюстративное фото: СБУ добилась осуждения агента ГРУ (facebook.com)
Автор: Антон Корж

По материалам Службы безопасности Украины к 15 годам за решеткой приговорили "крота" российской военной разведки в рядах Вооруженных сил. Мужчина шпионил за ВСУ, выдавая себя за капеллана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как установило следствие, осужденный пытался под видом капеллана "присоединиться" к штабу Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ. Таким образом агент россиян планировал шпионить за элитными подразделениями украинской армии.

Однако сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили замысел врага и задержали "капеллана" во время собеседования для зачисления в ряды ДШВ. Задержанным оказался киевлянин, которого завербовал сотрудник 317-го разведывательного центра ГРУ РФ. Именно под руководством российской разведки разрабатывалась "капелланская" легенда.

"В случае удачной "интеграции", предатель должен был "сливать" куратору геолокации базирования и перемещения украинских войск вблизи передовой. Отдельно враг надеялся получать от агента персональные данные о военнослужащих ВСУ для подготовки вербовочных операций и диверсий", - сказано в сообщении СБУ.

Также перед выполнением задания по "инфильтрации" россияне "испытали" своего агента на корректировке воздушных атак по Киеву. В целом по всем материалам, собранным СБУ, суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Напомним, недавно СБУ разоблачила в Николаеве агентурную пару, которая собирала в интересах российских оккупантов данные об оборонном заводе. Женщина-агент вместе со своим сожителем пытались передать оккупантам секретную информацию, однако их разоблачили на начальном этапе.

Также СБУ задержала двух агентов российского ГРУ, которые помогали врагу обстреливать Краматорск и Славянск. Обоих завербовали россияне на почве неприязни к Украине и украинскому государству.

