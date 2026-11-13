Видав незграбний переклад: ФСБ Росії осоромилася фейком про "польських шпигунів"

Російська ФСБ осоромилася фейком про затримання нібито "польських шпигунів", опублікувавши листування з граматичними помилками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Агентство.Новости ".

Російські державні ЗМІ поширили відео ФСБ про затримання двох громадян Польщі в Калінінградській області. У ролик потрапив фрагмент листування у месенджері WhatsApp від 22 травня 2025 року, де "агент" із "куратором" нібито обговорювали зовнішність, вік та звання співробітника на кордоні.

Згідно з матеріалами судів, обоє заарештованих є громадянами Польщі. Проте опубліковані скріншоти одразу викликали сумніви у носіїв мови та користувачів соцмережі X через неприродні конструкції.

Мовні помилки у "доказах"

Польськомовні користувачі та експерти виявили у тексті очевидні ознаки неякісного машинного перекладу. Зокрема, у листуванні використано неіснуючий зворот "robić rozmowy" (у перекладі ФСБ - "спілкується").

Окрім цього, фахівці звернули увагу на грубі помилки в орфографії:

у фразі "на кордоні" написано "na granice" замість правильного "na granicy". "Я перевірив польську клавіатуру: літери "e" та "y" досить далеко одна від одної. Навіть якщо в тебе руки-крюки, ти не потрапиш на "е" замість "у"", - наголосив один із експертів.

написання слова "napiewnie" ("ймовірно") замість правильного "na pewno".

використання конструкції "na powrocie" замість "po powrocie" ("після повернення").

Що кажуть носії мови

Видання звернулося за коментарями до носіїв польської мови, які підтвердили штучність опублікованого діалогу.

"Ні, це не схоже на рідну польську. Виглядає як переклад, особливо зелені повідомлення. Білі повідомлення звучать природніше", - розповів один зі співрозмовників.

Фото: "докази" ФСБ Росії (ТАСС)

Інший фахівець, який живе в Польщі понад 10 років, додав, що помилки допущені як в орфографії, так і в побудові фраз.

"Тут просто пише не поляк. Такі звороти не використовують", - заявив він.