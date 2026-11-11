РФ затримала підозрюваних у шпигунстві на користь Польщі, у Варшаві кажуть про провокацію

У російському Калінінграді затримали двох осіб за підозрою у шпигунстві на користь Польщі. У ФСБ також заявили про винесення офіційних попереджень ще десятку громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського посольства у Польщі та Politico .

ФСБ Росії повідомила про затримання двох підозрюваних, чия національність наразі офіційно не уточнюється.

За версією російської спецслужби, вони збирали та передавали польській розвідці інформацію про персонал та об’єкти Міністерства оборони РФ у прикордонному регіоні.

Щодо затриманих уже порушили кримінальні справи за статтею про шпигунство, вони перебувають під вартою.

У відомстві також додали, що офіційні попередження через імовірні контакти з польськими спецслужбами винесли сімом громадянам Польщі та трьом росіянам.

У Польщі різко відреагували на заяви російського відомства. Речник міністра-координатора польських спецслужб назвав дії ФСБ "черговою провокацією та актом дезінформації".