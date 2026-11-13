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Выдал неуклюжий перевод: ФСБ России оконфузилась фейком о "польских шпионах"

17:19 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Выдал неуклюжий перевод: ФСБ России оконфузилась фейком о "польских шпионах" Фото: сотрудник российского ФСБ (росСМИ)
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Российская ФСБ оконфузилась фейком о задержании якобы "польских шпионов", опубликовав переписку с грамматическими ошибками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Агентство.Новости".

Российские государственные СМИ распространили видео ФСБ о задержании двух граждан Польши в Калининградской области. В ролик попал фрагмент переписки в мессенджере WhatsApp от 22 мая 2025 года, где "агент" с "куратором" якобы обсуждали внешность, возраст и звание сотрудника на границе.

Согласно материалам судов, оба арестованных являются гражданами Польши. Однако опубликованные скриншоты сразу вызывали сомнения у носителей языка и пользователей соцсети X из-за неестественных конструкций.

Языковые ошибки в "доказательствах"

Польскоязычные пользователи и эксперты обнаружили очевидные признаки некачественного машинного перевода. В частности, в переписке использован несуществующий оборот "robić rozmowy" (в переводе ФСБ - "общается").

Кроме этого, специалисты обратили внимание на грубые ошибки в орфографии:

  • во фразе "на границе" написано "na granice" вместо правильного "na granicy". "Я проверил польскую клавиатуру: буквы "e" и "y" достаточно далеко друг от друга. Даже если у тебя руки-крюки, ты не попадешь на "е" вместо "у"", - подчеркнул один из экспертов.
  • написание слова "napiewnie" ("вероятно") вместо правильного "na pewno".
  • использование конструкции "na powrocie" вместо "po powrocie" ("по возвращении").

Что говорят носители языка

Издание обратилось за комментариями к носителям польского языка, подтвердившим искусственность опубликованного диалога.

"Нет, это не похоже на родной польский. Выглядит как перевод, особенно зеленые сообщения. Белые сообщения звучат более естественно", - рассказал один из собеседников.

Выдал неуклюжий перевод: ФСБ России оконфузилась фейком о &quot;польских шпионах&quot;
Фото: "доказательства" ФСБ России (ТАСС)

Другой специалист, живущий в Польше более 10 лет, добавил, что ошибки допущены как в орфографии, так и в построении фраз.

"Здесь просто пишет не поляк. Такие обороты не используют", - заявил он.

Напомним, ФСБ России сообщила о задержании двух человек по подозрению в шпионаже в пользу Польши. По версии россиян, они собирали и передавали польской разведке информацию о персонале и объектах Минобороны РФ в приграничном регионе.

В отношении задержанных уже возбудили уголовные дела по статье о шпионаже, они находятся под стражей.

В ведомстве также добавили, что официальные предупреждения из-за вероятных контактов с польскими спецслужбами вынесли семи гражданам Польши и трем россиянам.

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