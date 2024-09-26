Видалив відео. Стендапер Стенюк вибачився за жарт про мусульман

"Не мав на меті когось принизити"

Антон Стенюк попросив вибачення перед усіма, кого могли образити його слова під час сольного виступу, який був опублікований на YouTube.

"Один із моїх жартів був недоречним і неприпустимим. І я глибоко шкодую, що міг образити багатьох людей, зокрема представників мусульманської спільноти. Я не мав на меті когось принизити або ображати за релігійною ознакою", –сказав стендапер.

Він повідомив, що вже видалив відео із жартом із соціальних мереж та пообіцяв забрати цю частину із виступу, який опублікований на YouTube.

"Я усвідомлюю відповідальність за свої слова й обіцяю надалі бути більш чутливим у своїй роботі", – пообіцяв комік.

Відео: Вибачення Антона Стенюка (instagram.com/antonstenyuk)

Про що йшлося у скандальному виступі

Запис виступу Антона Стенюка був опублікований на YouTube-каналі стендап-проекту "Підпільний стендап" 26 травня 2024 року. У ньому був блок про релігію.

"Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли у світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що треба вбивати мусульман, я адекватна людина, я розумію, що зараз це не на часі. Тим паче, цим уже займаються юдеї", - сказав комік у виступі.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров оприлюднив частину запису на своїй сторінці у Facebook. Він розкритикував "жарт" Стенюка і назвав його відкритим випадом проти людей за релігійною ознакою.

Головний муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Мурат Сулейманов охарактеризував слова коміка як "публічне приниження усіх мусульман України".

У коментарях під дописом Чубарова відгукнувся омбудсмен Дмитро Любінець. Він повідомив, що вже скерував лист на адресу Нацполіції щодо здійснення перевірки та відкриття кримінального провадження за статтею про розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, образи почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.