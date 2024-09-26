Удалил видео. Стендапер Стенюк извинился за шутку о мусульманах

"Не ставил целью кого-то унизить"

Антон Стенюк попросил прощения перед всеми, кого могли оскорбить его слова во время сольного выступления, которое было опубликовано на YouTube.

"Одна из моих шуток была неуместной и недопустимой. И я глубоко сожалею, что мог оскорбить многих людей, в частности представителей мусульманского сообщества. Я не имел цели кого-то унизить или оскорблять по религиозному признаку", – сказал стендапер.

Он сообщил, что уже удалил видео с шуткой из социальных сетей и пообещал забрать эту часть из выступления, которое опубликовано на YouTube.

"Я осознаю ответственность за свои слова и обещаю в дальнейшем быть более чувствительным в своей работе", – пообещал комик.

Видео: Извинения Антона Стенюка (instagram.com/antonstenyuk)

О чем шла речь в скандальном выступлении

Запись выступления Антона Стенюка была опубликована на YouTube-канале стендап-проекта "Подпольный стендап" 26 мая 2024 года. В нем был блок о религии.

"Я не знаю, как так случилось, что одни православные убивают других православных, когда в мире еще так много мусульман. Я не говорю, что надо убивать мусульман, я адекватный человек, я понимаю, что сейчас это не ко времени. Тем более, этим уже занимаются иудеи", - сказал комик в выступлении.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обнародовал часть записи на своей странице в Facebook. Он раскритиковал "шутку" Стенюка и назвал ее открытым выпадом против людей по религиозному признаку.

Главный муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Мурат Сулейманов охарактеризовал слова комика как "публичное унижение всех мусульман Украины".

В комментариях под сообщением Чубарова отозвался омбудсмен Дмитрий Любинец. Он сообщил, что уже направил письмо в адрес Нацполиции по осуществлению проверки и возбуждению уголовного производства по статье о разжигании религиозной вражды и ненависти, оскорблениях чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.