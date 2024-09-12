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У Києві встановили меморіал жертвам геноциду кримськотатарського народу за підтримки Фонду Ахметова

Четвер 12 вересня 2024 13:14
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У Києві встановили меморіал жертвам геноциду кримськотатарського народу за підтримки Фонду Ахметова Фото: у Києві встановили меморіал жертвам геноциду кримськотатарського народу за підтримки Фонду Ахметова (прес-служба "Метінвест")
Автор: Олександр Мороз

У пам’ять про жертв геноциду кримськотатарського народу у Києві було встановлено особливий меморіал. Його виготовлено за підтримки Фонду Ріната Ахметова та створено зі сталі, безоплатно наданої Групою "Метінвест".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Фонд Ріната Ахметова вважає вкрай важливим збереження історичної пам’яті про трагічні події: задля того, щоб майбутні покоління знали про своє минуле, берегли свідчення про нього та не допускали повторення жахів; задля кращого, мирного майбутнього держави, української землі та народів, для яких вона є рідним домом.

Меморіальний знак — це символічна композиція, в основі якої лежить мапа України із Кримом у центрі та чашею з кипарисом, яка символізує смуток і скорботу. Чаша є відображенням дому, наповненого культурними орнаментами кримських татар, а кипарис, що з неї виростає, є символом нового життя.

Для створення меморіалу було використано 38,5 тонн сталевого листа виробництва "Метінвест Траметал" (Італія). Інженери та менеджери "Метінвесту" провели повноцінну операцію, яка, окрім прокату 41 сталевого листа, включала транспортування металу в Україну, лазерну порізку та сварку вже готових конструкцій для пам’ятника. В цих процесах активну участь брали спеціалісти "Метінвест СМЦ" та ЗЛМЗ (Запорізького ливарно-механічного заводу).

Усі елементи меморіалу символізують прагнення історичної справедливості через трагедію геноциду, а також дають кримськотатарському народу надію на процвітання і розвиток на своїй рідній землі.

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