Стендапер Стенюк пожартував про мусульман. У Меджлісі різко відповіли

Так званий жарт українського стендап-коміка Антона Стенюка щодо мусульман почав обговорюватися у мережі через те, що у ньому знайшли ознаки розпалювання релігійної ворожнечі. На нього вже відреагували у Меджлісі кримськотатарського народу.

"Не намагайтеся мене переконати, що я нібито не вловив змісту цього "жарту", якого насправді тут немає. Проте є відкритий випад проти людей за релігійною ознакою... Шкода, що в цьому випадку вказувати на цього негідника, який дозволяє собі цинічно ображати своїх співгромадян, доводиться мені, громадянинові України, який сповідує іслам", - зазначив він та оприлюднив уривок з виступу Стенюка.

У коментарях люди почали активно обговорювати виступ коміка. Вони звертають увагу на те, що велика кількість мусульман наразі перебуває у лавах ЗСУ та захищає країну у той час, коли Стенюк дозволяє собі подібні жарти.

На нього у коментарях під дописом Чубарова також відгукнувся омбудсмен Дмитро Любінець. Він повідомив, що вже скерував лист на адресу Національної поліції України щодо здійснення перевірки та відкриття кримінального провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України, а саме розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, образи почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.

Про що був виступ Стенюка

Антон Стенюк є резидентом українського стендап-проєкту "Підпільний стендап". Запис сольного стендап-концерту був оприлюднений на YouTube каналі проєкту 26 травня 2024 року. У ньому був блок про релігію.

"Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли у світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що треба вбивати мусульман, я адекватна людина, я розумію, що зараз це не на часі. Тим паче, цим уже займаються іудеї", - сказав комік у виступі, частину якого оприлюднив на своїй сторінці у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.