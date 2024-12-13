Видачу та оформлення паспортів українцям призупиняють: що відомо

Найближчими днями українцям не надаватимуть послуги з видачі та оформлення паспортних документів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу державного підприємства "Документ".

"Про відновлення роботи буде проінформовано додатково. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - підсумували у прес-службі ДП.

У зв'язку з цим у центрах обслуговування громадян "Паспортний сервіс" послуги з видачі та оформлення паспортних документів не надаватимуться :

Згідно з інформацією держпідприємства, з 16:30 (за київським часом) 13 грудня 2024 року відбудуться планові технічні роботи обслуговування обладнання , яке забезпечує роботу Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР).

Нагадаємо, державне підприємство "Документ" було створене 11 серпня 2003 року - з підпорядкуванням Міністерству внутрішніх справ.

У 2011 році (згідно з розпорядженням Кабінету міністрів) його було передано до сфери управління Державної міграційної служби (ДМС) України.

Структура ДП "Документ" складається з головного офісу та його регіональних підрозділів.

У центрах обслуговування громадян "Паспортний сервіс" можна отримати різні послуги: оформити паспорт України і закордонний паспорт, обміняти посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, проставити апостиль.

Іноземці (або особи без громадянства) можуть оформити документи міграційного характеру.

З огляду на велику кількість українців, які виїхали за кордон і стикають там із проблемою отримання українських паспортів або обміном документів, які втратили чинність, пункти ДП "Документ" запрацювали також в інших країнах світу.

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