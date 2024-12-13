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Выдачу и оформление паспортов украинцам приостанавливают: что известно

Пятница 13 декабря 2024 12:08
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Выдачу и оформление паспортов украинцам приостанавливают: что известно Услуги по выдаче и оформлению паспортов приостанавливают (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В ближайшие дни украинцам не будут предоставлять услуги по выдаче и оформлению паспортных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу государственного предприятия "Документ".

Когда именно не будут предоставлять услуги и почему

Согласно информации госпредприятия, с 16:30 (по киевскому времени) 13 декабря 2024 года состоятся плановые технические работы обслуживания оборудования, которое обеспечивает работу Единого государственного демографического реестра (ЕГДР).

В связи с этим в центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис" услуги по выдаче и оформлению паспортных документов предоставляться не будут:

  • с 16:00 13 декабря 2024 года
  • до 16 декабря 2024 года

"О возобновлении работы будет проинформировано дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства", - подытожили в пресс-службе ГП.

Выдачу и оформление паспортов украинцам приостанавливают: что известно

Информация о приостановлении предоставления услуг (инфографика: pasport.org.ua)

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