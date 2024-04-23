Які послуги продовжує надавати ДП "Документ" за кордоном: деталі
У ДП "Документ" за кордоном 23 квітня призупинили видачу готових документів через технічні причини. Але подача заяв на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі.
Водночас видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації.
РБК-Україна розповідає, які послуги українці можуть отримати у закордонних підрозділах ДП "Документ".
Державне підприємство "Документ" перебуває у сфері управління Державної міграційної служби України. ДП "Документ" опікується "Паспортними сервісами" (центри обслуговування), де можна оформити паспортні документи, посвідчення водія та отримати інші послуги, наприклад, проставлення апостилю.
За кордоном діють 13 центрів "Паспортний сервіс" у 7 країнах: Польщі, Німеччині, Чехії, Словаччині, Іспанії, Італії, Туреччині.
Українці там можуть отримати такі послуги:
- оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
- обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
- одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
Фото: Мобільні офіси "Паспортного сервісу" за кордоном (gettyimages.com)
Послуга обміну та відновлення посвідчення водія у паспортних сервісах за кордоном призупинена з 16 квітня з технічних причин.
Іноземці можуть оформити та обміняти за кордоном посвідку на постійне проживання в Україні.
Нагадаємо, ми писали, що для українців за кордоном призупинили надання консульських послуг. В МЗС назвали це справедливим.
Також ми розповідали, які послуги українські громадяни можуть отримати у консульствах та центрах ДП "Документ" за кордоном.
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