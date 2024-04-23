Які послуги продовжує надавати ДП "Документ" за кордоном: деталі

У ДП "Документ" за кордоном 23 квітня призупинили видачу готових документів через технічні причини. Але подача заяв на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі.

РБК-Україна розповідає, які послуги українці можуть отримати у закордонних підрозділах ДП "Документ".

Водночас видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації.

Іноземці можуть оформити та обміняти за кордоном посвідку на постійне проживання в Україні.

Послуга обміну та відновлення посвідчення водія у паспортних сервісах за кордоном призупинена з 16 квітня з технічних причин.

Українці там можуть отримати такі послуги:

За кордоном діють 13 центрів "Паспортний сервіс" у 7 країнах: Польщі, Німеччині, Чехії, Словаччині, Іспанії, Італії, Туреччині.

Державне підприємство "Документ" перебуває у сфері управління Державної міграційної служби України. ДП "Документ" опікується "Паспортними сервісами" (центри обслуговування), де можна оформити паспортні документи, посвідчення водія та отримати інші послуги, наприклад, проставлення апостилю.

Нагадаємо, ми писали, що для українців за кордоном призупинили надання консульських послуг. В МЗС назвали це справедливим.

Також ми розповідали, які послуги українські громадяни можуть отримати у консульствах та центрах ДП "Документ" за кордоном.

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