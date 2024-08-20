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Від завтра при перетині кордону з Угорщиною можливі затримки: що відомо

Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Громадян, які планують закордонні поїздки до Угорщини через пункт пропуску "Косино", попереджають про можливі затримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Прикордонної служби України.

З 21 по 26 серпня на цьому пункті пропуску будуть проводитися роботи з заміни модульних конструкцій. 

"З 21 по 26 серпня у пункті пропуску "Косино" буде проведено комплекс робіт щодо заміни модульних конструкцій, у звʼязку з чим можливе уповільнення ритмічності його роботи", - йдеться у повідомленні. 

Водіїв і пасажирів просять врахувати цю інформацію під час планування своїх подорожей та заздалегідь передбачити можливі затримки.

Пункт пропуску "Косино"

Пункт пропуску "Косино" - це один з міжнародних автомобільних пунктів пропуску на кордоні України з Угорщиною. Розташований він у Закарпатській області, поблизу села Косонь. З угорського боку він суміжний з пунктом пропуску "Барабаш".

Нагадаємо, що у 16 пунктах пропуску на державному кордоні доступна послуга єЧерга, що дає можливість вибрати зручний час для перетину автобусом і уникнути тривалого очікування.

Крім того, повідомлялося, що говорять прикордонники щодо перетину кордону з "Резерв+".

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