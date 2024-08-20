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С завтрашнего дня при пересечении границы с Венгрией возможны задержки: что известно

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Граждан, которые планируют зарубежные поездки в Венгрию через пункт пропуска "Косино", предупреждают о возможных задержках.

С 21 по 26 августа на этом пункте пропуска будут проводиться работы по замене модульных конструкций. 

"С 21 по 26 августа в пункте пропуска «Косино» будет проведен комплекс работ по замене модульных конструкций, в связи с чем возможно замедление ритмичности его работы", - говорится в сообщении. 

Водителей и пассажиров просят учесть эту информацию при планировании своих путешествий и заранее предусмотреть возможные задержки.

Пункт пропуска "Косино"

Пункт пропуска "Косино" - это один из международных автомобильных пунктов пропуска на границе Украины с Венгрией. Расположен он в Закарпатской области, вблизи села Косонь. С венгерской стороны он смежный с пунктом пропуска "Барабаш".

Напомним, что в 16 пунктах пропуска на государственной границе доступна услуга єЧерга, что дает возможность выбрать удобное время для пересечения автобусом и избежать длительного ожидания.

Кроме того, сообщалось, что говорят пограничники по пересечению границы с "Резерв+".

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ВенгрияГраница с УкраинойГосударственная пограничная служба