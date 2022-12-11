Від завтра на одному з КПП України запрацює електронна черга: подробиці
Фото: від завтра на одному з КПП України запрацює електронна черга (facebook.com/kyivcity.gov)
Від завтра в пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" вантажівки почнуть пропускати за електронною чергою завдяки сервісу "єЧерга".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.
Завдяки безкоштовному сервісу перевізники можуть стати в чергу й відстежувати своє просування онлайн.
"Система автоматично надсилатиме сповіщення на телефон водія з приблизним часом перетину кордону", - пише пресслужба.
Зареєструватися в "єЧерзі" можна на сайті за посиланням.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що уряд нещодавно погодив пропозицію щодо проведення з 5 грудня 2022 року до 5 грудня 2024 року експериментального проєкту "єЧерга".
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