Не від зарплати. Українцям пояснили, від чого залежатиме розмір пенсії після реформи

"Ми передбачаємо, що в новій реформі розмір пенсії залежить від розміру внеску, який людина сплатила з зарплати. Не від зарплати. Тому що коли ми говоримо, що це залежність від зарплати, то у людини, яка отримує тіньову зарплату чи отримує зарплату як ФОП 3 групи, але сплачує внесок з мінімалки, він заходить в непорозуміння", - пояснила Марчак.

Тому, за словами заступниці міністра, формула передбачає розмір пенсії залежний від сплати внесків і періоду сплати внесків.

Вона також розповіла, що у Мінсоцполітики робили тести й виявилося, що люди, які мають, наприклад, найбільші доходи сьогодні, будуть мати найнижчі пенсії.

"Тому, що вони працюють як ФОПи у сфері IT та аутсорсингу, і сплачують внески тільки з мінімальної заробітної плати. І вони не знають, що їхній розмір пенсії залежить не від їхньої заробітної плати, які вони отримують на руки, а від обсягу внесків, які люди сплачують", - зазначила заступниця міністра.

За її словами, значна кількість громадян не розуміють, яким чином їхня пенсія залежить від результатів роботи сьогодні.

"На сьогодні ми як міністерство розробили проєкт закону про реформу солідарної системи, проєкт закону про запровадження накопичувальної системи. Ми зараз працюємо, щоб ці законопроєкти подати на розгляд уряду і після того на розгляд ВР. І ми працюємо над тим, щоб запропонувати розробити в цьому році дизайн того, як може виглядати система професійних пенсій в майбутньому", - додала Марчак.