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У Мінсоцполітики спростували інформацію про податок на пенсію: що буде насправді

Понеділок 27 січня 2025 22:03
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У Мінсоцполітики спростували інформацію про податок на пенсію: що буде насправді Фото: міністр соціальної політики Оксана Жолнович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Запровадження накопичувальних пенсій не передбачатиме підвищення податків. Однак можна буде за власним бажанням сплачувати додатковий добровільний внесок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерство соціальної політики України.

Зазначається, що Мінсоцполітики розробило комплексну реформу пенсійного забезпечення. Відповідні законопроєкти подано на розгляд органів влади, а також інших зацікавлених сторін для ознайомлення та надання пропозицій.

Мета реформи - створити справедливу і прозору пенсійну систему, щоб кожен українець і кожна українка могли отримувати гідну пенсію.

У відомстві зазначили, що запровадження накопичувальної системи, яка є частиною реформи, дозволить працівникам додатково збільшувати розмір своєї майбутньої пенсії протягом робочого стажу.

"Важливо: це НЕ призведе до збільшення навантаження на платників податків. Адже внески роботодавця та громадянина не збільшаться, та будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО", - пояснили у міністерстві.

Там уточнили, що за власним бажанням працівник зможе сплачувати додатковий добровільний внесок.

"Очікується, що впровадження накопичувальної системи дозволить збільшити пенсію ще на 15-20% порівняно з середньою заробітною платою людини протягом життя, додатково до солідарної частини пенсії", - додали у Мінсоцполітики.

Заява Жолнович

Сьогодні міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що запланована пенсійна реформа в Україні передбачає обов'язкове відрахування 9% від зарплати на накопичувальну пенсію. За розрахунками уряду, це дасть можливі збільшити розмір майбутньої пенсії.

За її словами, ці відрахування дадуть змогу отримати на пенсії 20% від своєї середньої зарплати за життя. Інші 20% будуть йти з солідарної системи. У сумі це дасть коефіцієнт заміщення на рівні 40%.

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