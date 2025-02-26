Уряд оприлюднив постанову про індексацію пенсій: хто отримає підвищення з 1 березня

Кабінет міністрів оприлюднив постанову про індексацію пенсійних і страхових виплат у 2025 році. Перерахунок буде проведений для пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 31 грудня 2024 року, з коефіцієнтом 1,115.

Згідно з постановою, перерахунок буде проведений для тих, хто отримує пенсії із солідарної системи, для колишніх військових, для чорнобильців, для тих, хто отримує пенсії за особливі заслуги, колишніх чиновників та науковців.

Для тих, хто вийшов на пенсію за останні чотири роки, встановлені такі коефіцієнти індексації:

у 2021 році, - 1,0575;

у 2022 році, - 1,046;

у 2023 році, - 1,0345;

у 2024 році, - 1,023.

Розмір збільшення в результаті перерахунку пенсії не може перевищувати 1500 гривень. У разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Крім того, з 1 квітня 2025 року без додаткового звернення особи буде проведений перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням їх оновленого страхового стажу. За даними Мінсоцполітики, перерахунок пенсій буде проведений для 629 тис. працюючих пенсіонерів.

Надбавки літнім пенсіонерам

особам у віці від 65 років і більше, які не працюють, страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію, що не досягає 3 758 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії;

особам, яким виповнилося 80 років і більше, страховий стаж яких становить не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок, які отримують пенсію, що не досягає 3 758 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру;

особам у віці від 70 до 80 років, страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію, що не досягає 3 613 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру;

особам, яким не виповнилося 70 років (крім осіб, передбачених в абзаці першому цього підпункту), страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію, що не досягає 3 323 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру,

іншим особам, які отримують пенсію, не працюють та в яких щомісячний розмір пенсійних виплат, не досягає 3 038 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Якщо в осіб у віці від 70 до 80 років страховий стаж становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, щомісячна доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з розміру 3 613 гривень. При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб у віці від 75 до 80 років не може бути меншим, ніж 3 613 гривень.