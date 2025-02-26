Не от зарплаты. Украинцам объяснили, от чего будет зависеть размер пенсии после реформы

"Мы предполагаем, что в новой реформе размер пенсии зависит от размера взноса, который человек уплатил с зарплаты. Не от зарплаты. Потому что когда мы говорим, что это зависимость от зарплаты, то у человека, который получает теневую зарплату или получает зарплату как ФЛП 3 группы, но платит взнос с минималки, он заходит в недоразумение", - пояснила Марчак.

Поэтому, по словам заместителя министра, формула предусматривает размер пенсии зависимый от уплаты взносов и периода уплаты взносов.

Она также рассказала, что в Минсоцполитики делали тесты и оказалось, что люди, которые имеют, например, самые большие доходы сегодня, будут иметь самые низкие пенсии.

"Потому, что они работают как ФЛП в сфере IT и аутсорсинга, и платят взносы только с минимальной заработной платы. И они не знают, что их размер пенсии зависит не от их заработной платы, которые они получают на руки, а от объема взносов, которые люди платят", - отметила заместитель министра.

По ее словам, значительное количество граждан не понимают, каким образом их пенсия зависит от результатов работы сегодня.

"На сегодня мы как министерство разработали проект закона о реформе солидарной системы, проект закона о введении накопительной системы. Мы сейчас работаем, чтобы эти законопроекты подать на рассмотрение правительства и после того на рассмотрение ВР. И мы работаем над тем, чтобы предложить разработать в этом году дизайн того, как может выглядеть система профессиональных пенсий в будущем", - добавила Марчак.