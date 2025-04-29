Від заморозків до "спеки": Синоптики дали прогноз на 29 квітня в Україні

Сьогодні, 29 квітня, в Україні продовжаться заморозки вночі. Вдень буде тепло до 21° тепла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Мінлива хмарність. Без опадів, лише на Чернігівщині та Сумщині вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, у східних областях і в повітрі 0-3°; температура вдень 16-21° тепла, на сході та південному сході країни 12-17°.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту по області заморозки 0-5°; температура вдень 16-20°.

Погода в Україні 29 квітня (facebook.com/UkrHMC)