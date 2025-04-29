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От заморозков до "жары": Синоптики дали прогноз на 29 апреля в Украине

Украина, Вторник 29 апреля 2025 07:00
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От заморозков до "жары": Синоптики дали прогноз на 29 апреля в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 29 апреля, в Украине продолжатся заморозки ночью. Днем будет тепло до 21° тепла.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Переменная облачность. Без осадков, лишь на Черниговщине и Сумщине днем местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-5°, в восточных областях и в воздухе 0-3°; температура днем 16-21° тепла, на востоке и юго-востоке страны 12-17°.

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Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы по области заморозки 0-5°; температура днем 16-20°.
От заморозков до &quot;жары&quot;: Синоптики дали прогноз на 29 апреля в УкраинеПогода в Украине 29 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Когда в Украине потеплеет

В ближайшие дни погоду в некоторых регионах Украины будут определять малоактивные атмосферные фронты. Тем временем ветер с запада повлияет на потепление.

Как отмечают синоптики, небольшое потепление в Украине можно ожидать в ночь со вторника на среду (29-30 апреля) и в ночь со среды на четверг (30 апреля - 1 мая).

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