Від заморозків до +21. Синоптики розповіли про погодні "гойдалки" сьогодні (мапа)

Сьогодні, 2 листопада, в Україні погода буде мінливою. Якщо вночі температура повітря опустилася нижче нуля, то вдень подекуди підніметься вище +21.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман
змінних напрямків, 3-8 м/с.
вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 8-13° тепла; у західній та південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, на півдні Одеської області до 21°.
Як повідомлялось, цьогорічний жовтень у Києві зайняв 13 позицію у рейтингу найтепліших з 1881 року.
Нагадаємо, в Україні 18 вересня випав перший сніг. У мережі з'явилися фото із засніжених карпатських гір.
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