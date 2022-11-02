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От заморозков до +21. Синоптики рассказали о погодных "качелях" сегодня (карта)

Фото: какой будет погода в Украине в среду, 2 ноября (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 2 ноября, в Украине погода будет переменчивой. Если ночью температура воздуха опустилась ниже ноля, то днем местами поднимется выше +21.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман.

Ветер

переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура

ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 8-13° тепла; в западной и южной части ночью 3-8° тепла, днем 13-18°, на юге Одесской области до 21°.

Как сообщалось, октябрь этого года в Киеве занял 13 позицию в рейтинге самых теплых с 1881 года.

Напомним, в Украине 18 сентября выпал первый снег. В сети появились фотографии с заснеженных карпатских гор.

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