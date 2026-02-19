UA

Війна в Україні

Від захисту до відновлення. Досвід успішних громад впровадять по всій Україні, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Іван Носальський

По всій Україні використовуватимуть досвід тих громад, які краще впоралися з викликами цієї зими. Зокрема, це стосується захисту інфраструктури від атак РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: "Лише називаються владою": Зеленський пригрозив висновками керівникам громад та областей

Масштабування найкращих практик

За словами голови держави, кожна громада, яка продемонструвала ефективний захист інфраструктури та швидке відновлення після російських ударів, стане прикладом для всієї країни.

"Весь такий досвід ми будемо масштабувати", - наголосив Зеленський.

Новий Координаційний центр

Для реалізації цього завдання уряд створить спеціальний координаційний центр. Це рішення президент уже обговорив із прем'єркою Юлією Свириденко. До роботи центру залучать Офіс президента та сильних керівників ОВА. Це питання президент підняв із головою Запорізької ОВА Іваном Федоровим.

"Ми будемо працювати всі разом і з іншими керівниками областей, міст і громад - усіх, чий досвід заслуговує на увагу", - сказав президент.

План підготовки до опалювального сезону

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський анонсував масштабну розробку загальнодержавного плану підготовки до наступного опалювального сезону.

В основу стратегії покладено досвід громад, які змогли ефективно захистити енергетичну інфраструктуру та уникнути масштабних криз цієї зими.

