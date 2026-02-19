Від захисту до відновлення. Досвід успішних громад впровадять по всій Україні, - Зеленський

Масштабування найкращих практик

За словами голови держави, кожна громада, яка продемонструвала ефективний захист інфраструктури та швидке відновлення після російських ударів, стане прикладом для всієї країни.

"Весь такий досвід ми будемо масштабувати", - наголосив Зеленський.

Новий Координаційний центр

Для реалізації цього завдання уряд створить спеціальний координаційний центр. Це рішення президент уже обговорив із прем'єркою Юлією Свириденко. До роботи центру залучать Офіс президента та сильних керівників ОВА. Це питання президент підняв із головою Запорізької ОВА Іваном Федоровим.

"Ми будемо працювати всі разом і з іншими керівниками областей, міст і громад - усіх, чий досвід заслуговує на увагу", - сказав президент.