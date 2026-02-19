От защиты до восстановления. Опыт успешных общин внедрят по всей Украине, - Зеленский

Масштабирование лучших практик

По словам главы государства, каждая община, которая продемонстрировала эффективную защиту инфраструктуры и быстрое восстановление после российских ударов, станет примером для всей страны.

"Весь такой опыт мы будем масштабировать", - подчеркнул Зеленский.

Новый Координационный центр

Для реализации этой задачи правительство создаст специальный координационный центр. Это решение президент уже обсудил с премьером Юлией Свириденко. К работе центра привлекут Офис президента и сильных руководителей ОВА. Этот вопрос президент поднял с главой Запорожской ОВА Иваном Федоровым.

"Мы будем работать все вместе и с другими руководителями областей, городов и общин - всех, чей опыт заслуживает внимания", - сказал президент.