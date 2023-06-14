Від вибуху у Мелітополі пошкоджено залізницю, по якій росіяни перевозять техніку та награбоване

Він зазначив, що загарбники марно намагаються зробити з Мелітополя логістичний центр.

Так, росіяни перетворили місто на хаб для транспортування військових і техніки на Запорізьку лінію фронту завдяки наявності широкої мережі залізничних колій і вузлової станції.

При цьому на зворотному шляху через місто окупанти везуть награбоване з прифронтових населених пунктів в сторону Криму або Новоазовська і далі в РФ.

"Проте із логістикою ворога часто щось трапляється. За уточненою інформацією від вчорашнього вибуху у Мелітополі постраждала ділянка залізниці", - написав Федоров.

За його словами, колія обрала найбільш вдалий момент - по ній саме рухався ворожий потяг із Дніпрорудного із викраденою росіянами залізною рудою. Як наслідок:

мінус 5 вагонів, які зійшли з рейок і "лягли відпочивати"

мінус 50 метрів колії і заблокований логістичний шлях ворога

Мер Мелітополя зауважив, що загарбники традиційно зігнали військових для пошуку диверсантів.

Вибухи в окупованій частині Запорізької області

Останні кілька місяців в частині Запорізької області, яка перебуває під контролем росіян, часто лунають вибухи.

Так, нещодавно Федоров повідомляв, що у Мелітополі було знищено російський тепловоз.

При цьому загарбники посилили тиск на цивільних у Мелітополі. Вони облаштували блокпости по всьому місту, випустили на вулиці десятки патрулів та зупиняють кожного цивільного для перевірки.

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