ua ru
Ср, 14 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Від вибуху у Мелітополі пошкоджено залізницю, по якій росіяни перевозять техніку та награбоване

Новость на русском →
Мелітополь, Середа 14 червня 2023 14:46
Від вибуху у Мелітополі пошкоджено залізницю, по якій росіяни перевозять техніку та награбоване Ілюстративне фото: від вибуху у Мелітополі пошкоджено залізницю, по якій росіяни перевозять техніку та награбоване (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Від вибуху, що стався вчора в окупованому Мелітополі, було пошкоджено ділянку залізниці, по якій росіяни перевозять свої військових, техніку, а також награбоване.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

Він зазначив, що загарбники марно намагаються зробити з Мелітополя логістичний центр.

Так, росіяни перетворили місто на хаб для транспортування військових і техніки на Запорізьку лінію фронту завдяки наявності широкої мережі залізничних колій і вузлової станції.

При цьому на зворотному шляху через місто окупанти везуть награбоване з прифронтових населених пунктів в сторону Криму або Новоазовська і далі в РФ.

"Проте із логістикою ворога часто щось трапляється. За уточненою інформацією від вчорашнього вибуху у Мелітополі постраждала ділянка залізниці", - написав Федоров.

За його словами, колія обрала найбільш вдалий момент - по ній саме рухався ворожий потяг із Дніпрорудного із викраденою росіянами залізною рудою. Як наслідок:

  • мінус 5 вагонів, які зійшли з рейок і "лягли відпочивати"
  • мінус 50 метрів колії і заблокований логістичний шлях ворога

Мер Мелітополя зауважив, що загарбники традиційно зігнали військових для пошуку диверсантів.

Вибухи в окупованій частині Запорізької області

Останні кілька місяців в частині Запорізької області, яка перебуває під контролем росіян, часто лунають вибухи.

Так, нещодавно Федоров повідомляв, що у Мелітополі було знищено російський тепловоз.

При цьому загарбники посилили тиск на цивільних у Мелітополі. Вони облаштували блокпости по всьому місту, випустили на вулиці десятки патрулів та зупиняють кожного цивільного для перевірки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Запорожская область
NEWS
Має знати кожен. Трудова повинність та обмеження свобод: головні правила воєнного стану в Україні
Має знати кожен. Трудова повинність та обмеження свобод: головні правила воєнного стану в Україні
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни