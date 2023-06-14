От взрыва в Мелитополе повреждена железная дорога, по которой россияне перевозят технику и награбленное

От взрыва, который произошел вчера в оккупированном Мелитополе, был поврежден участок железной дороги, по которому россияне перевозят своих военных, технику, а также награбленное

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова .

Он отметил, что захватчики тщетно пытаются сделать из Мелитополя логистический центр.

Так, россияне превратили город в хаб для транспортировки военных и техники в Запорожскую линию фронта благодаря наличию широкой сети железнодорожных путей и узловой станции.

При этом на обратном пути через город оккупанты везут награбленное из прифронтовых населенных пунктов в сторону Крыма или Новоазовска и дальше в РФ.

"Однако с логистикой врага часто что-то происходит. По уточненной информации от вчерашнего взрыва в Мелитополе пострадал участок железной дороги", - написал Федоров.

По его словам, путь выбрал наиболее удачный момент - по нему как раз двигался вражеский поезд из Днепрорудного с похищенной россиянами железной рудой. Как следствие:

минус 5 вагонов, которые сошли с рельсов и "легли отдыхать"

минус 50 метров пути и заблокированные логистический путь врага

Мэр Мелитополя отметил, что захватчики традиционно согнали военных для поиска диверсантов.

Взрывы в оккупированной части Запорожской области

Последние несколько месяцев в части Запорожской области, которая находится под контролем россиян, часто раздаются взрывы.

Так, недавно Федоров сообщал, что в Мелитополе был уничтожен российский тепловоз.

При этом захватчики усилили давление на гражданских в Мелитополе. Они обустроили блокпосты по всему городу, выпустили на улицы десятки патрулей и останавливают каждого гражданского для проверки.

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