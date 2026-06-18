Від великого штрафу до ув'язнення: яке покарання загрожує за ігнорування повісток

Повістки, які надсилають поштою, та документи, сформовані через реєстр "Оберіг", мають таку ж юридичну силу, як і повістки, вручені особисто.
РБК-Україна з посиланням на Харківський обласний ТЦК та СП розповідає про строки отримання листів та відповідальність за неявку.
Головне:
У територіальному центрі комплектування пояснили, що під час мобілізації громадян можуть викликати до ТЦК шляхом вручення або надсилання повістки.
Документ може бути сформований через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів або оформлений на паперовому бланку. У ТЦК наголосили, що всі такі повістки мають однакову юридичну силу.
Повістку можуть:
Відомості про вручення або надсилання кожної повістки фіксуються в реєстрі "Оберіг".
Як пояснили у ТЦК, після надходження рекомендованого листа з повісткою військовозобов'язаний має три дні, щоб забрати його на пошті.
При цьому дата явки до ТЦК визначається з урахуванням часу на доставку документа:
Повістку можуть надсилати за адресою проживання, яку громадянин вказав під час уточнення військово-облікових даних. Якщо адреса не уточнювалася, лист можуть відправити за місцем реєстрації або декларування.
У ТЦК нагадали, що після отримання повістки громадянин зобов'язаний прибути у зазначене місце та у визначений строк.
Якщо людина не може з'явитися, вона повинна не пізніше ніж через три доби після визначеної дати повідомити ТЦК про причину неявки та надалі прибути у строк до семи календарних днів.
Поважними причинами можуть бути:
Усі причини необхідно підтверджувати документально.
У ТЦК зазначили, що якщо повістку було вручено належним чином - особисто або поштою - людина вважається належним чином повідомленою про необхідність явки та можливі наслідки неявки.
За порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень.
Крім того, особу можуть оголосити в розшук.
У територіальному центрі також наголосили, що систематичне ігнорування повісток може стати підставою для кримінальної відповідальності.
Окремо це стосується бойових повісток. У ТЦК нагадали, що ухилення від призову під час мобілізації карається за статтею 336 Кримінального кодексу України та передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.
Раніше РБК-Україна розповідало, в яких випадках можна оскаржити штраф за неявку до ТЦК за повісткою. Юристи пояснюють, що підставою може бути, зокрема, ситуація, коли повістка надійшла із запізненням або людина не отримувала повідомлення від пошти. Водночас для скасування штрафу недостатньо довідки від "Укрпошти" - потрібно оскаржити постанову в ТЦК або через суд.
Також ми писали, чи можуть українцям вручати повістки в посольствах і консульствах за кордоном. Юрист пояснює, що працівники дипломатичних установ не мають таких повноважень, оскільки не входять до переліку осіб, визначених законодавством. Водночас теоретично вручення повістки в приміщенні посольства можливе, якщо це робитиме уповноважена особа.