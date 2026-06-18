Від великого штрафу до ув'язнення: яке покарання загрожує за ігнорування повісток

Головне: Юридична сила: Повістки, надіслані рекомендованими листами поштою або сформовані електронно через реєстр "Оберіг", мають таку ж юридичну чинність, як і ті, що вручені представниками ТЦК особисто.

Повістки, надіслані рекомендованими листами поштою або сформовані електронно через реєстр "Оберіг", мають таку ж юридичну чинність, як і ті, що вручені представниками ТЦК особисто. Строки на пошті та явка: На забирання листа з пошти громадянин має 3 дні. Строк явки до ТЦК рахується від дня відправлення.

На забирання листа з пошти громадянин має 3 дні. Строк явки до ТЦК рахується від дня відправлення. Куди надсилають: Листи відправляють за адресою, яку людина вказала під час оновлення даних. Якщо дані не оновлювалися - повістку вишлють за місцем офіційної реєстрації.

Листи відправляють за адресою, яку людина вказала під час оновлення даних. Якщо дані не оновлювалися - повістку вишлють за місцем офіційної реєстрації. Поважні причини для неявки: Хвороба, стихійне лихо, смерть родича або воєнні дії. Про них слід повідомити ТЦК протягом 3 днів, надати документи і з'явитися протягом тижня.

Хвороба, стихійне лихо, смерть родича або воєнні дії. Про них слід повідомити ТЦК протягом 3 днів, надати документи і з'явитися протягом тижня. Покарання за ігнорування: За неявку за звичайною повісткою загрожує штраф від 17 до 25,5 тисячі гривень та оголошення в розшук.

Як можуть вручити повістку

У територіальному центрі комплектування пояснили, що під час мобілізації громадян можуть викликати до ТЦК шляхом вручення або надсилання повістки.

Документ може бути сформований через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів або оформлений на паперовому бланку. У ТЦК наголосили, що всі такі повістки мають однакову юридичну силу.

Повістку можуть:

вручити особисто представники групи оповіщення;

вручити безпосередньо в ТЦК та СП;

надіслати рекомендованим поштовим відправленням.

Відомості про вручення або надсилання кожної повістки фіксуються в реєстрі "Оберіг".

Скільки часу є на отримання листа

Як пояснили у ТЦК, після надходження рекомендованого листа з повісткою військовозобов'язаний має три дні, щоб забрати його на пошті.

При цьому дата явки до ТЦК визначається з урахуванням часу на доставку документа:

для жителів обласних центрів - протягом семи діб від дня відправлення;

від дня відправлення; для жителів інших населених пунктів - протягом десяти діб.

Повістку можуть надсилати за адресою проживання, яку громадянин вказав під час уточнення військово-облікових даних. Якщо адреса не уточнювалася, лист можуть відправити за місцем реєстрації або декларування.

Що робити, якщо неможливо з'явитися

У ТЦК нагадали, що після отримання повістки громадянин зобов'язаний прибути у зазначене місце та у визначений строк.

Якщо людина не може з'явитися, вона повинна не пізніше ніж через три доби після визначеної дати повідомити ТЦК про причину неявки та надалі прибути у строк до семи календарних днів.

Поважними причинами можуть бути:

хвороба;

стихійне лихо;

воєнні дії та їх наслідки;

інші обставини, що унеможливили прибуття;

смерть близького родича.

Усі причини необхідно підтверджувати документально.

Що загрожує за ігнорування повістки

У ТЦК зазначили, що якщо повістку було вручено належним чином - особисто або поштою - людина вважається належним чином повідомленою про необхідність явки та можливі наслідки неявки.

За порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Крім того, особу можуть оголосити в розшук.

У територіальному центрі також наголосили, що систематичне ігнорування повісток може стати підставою для кримінальної відповідальності.

Окремо це стосується бойових повісток. У ТЦК нагадали, що ухилення від призову під час мобілізації карається за статтею 336 Кримінального кодексу України та передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.