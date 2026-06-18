От крупного штрафа до лишения свободы: какое наказание грозит за игнорирование повесток

Повестки, которые отправляють по почте, и документы, сформированные через реестр "Оберіг", имеют такую же юридическую силу, как и повестки, врученные лично.
РБК-Украина со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП рассказывает о сроках получения писем и ответственности за неявку.
Главное:
В территориальном центре комплектования пояснили, что во время мобилизации граждан могут вызвать в ТЦК путем вручения или отправки повестки.
Документ может быть сформирован через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов или оформлен на бумажном бланке. В ТЦК подчеркнули, что все такие повестки имеют одинаковую юридическую силу.
Повестку могут:
Сведения о вручении или отправке каждой повестки фиксируются в реестре "Оберег".
Как пояснили в ТЦК, после поступления заказного письма с повесткой военнообязанный имеет три дня, чтобы забрать его на почте.
При этом дата явки в ТЦК определяется с учетом времени на доставку документа:
Повестку могут отправлять по адресу проживания, который гражданин указал при уточнении военно-учетных данных. Если адрес не уточнялся, письмо могут отправить по месту регистрации или декларирования.
В ТЦК напомнили, что после получения повестки гражданин обязан прибыть в указанное место и в установленный срок.
Если человек не может явиться, он должен не позднее чем через трое суток после установленной даты сообщить ТЦК о причине неявки и впоследствии прибыть в срок до семи календарных дней.
Уважительными причинами могут быть:
Все причины необходимо подтвердить документально.
В ТЦК отметили, что если повестка была вручена надлежащим образом - лично или по почте - человек считается должным образом уведомленным о необходимости явки и возможных последствиях неявки.
За нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 17 до 25,5 тысяч гривен.
Кроме того, лицо могут объявить в розыск.
В территориальном центре также подчеркнули, что систематическое игнорирование повесток может стать основанием для уголовной ответственности.
В частности, это касается боевых повесток. В ТЦК напомнили, что уклонение от призыва во время мобилизации наказывается по статье 336 Уголовного кодекса Украины и предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Ранее РБК-Украина сообщало, в каких случаях можно обжаловать штраф за неявку в ТЦК по повестке. Юристы поясняют, что основанием может служить, в частности, ситуация, когда повестка поступила с опозданием или человек не получил уведомление от почты. В то же время для отмены штрафа недостаточно справки от "Укрпочты" - необходимо обжаловать постановление в ТЦК или через суд.
Также мы писали, могут ли украинцам вручать повестки в посольствах и консульствах за рубежом. Юрист объясняет, что сотрудники дипломатических учреждений не обладают такими полномочиями, поскольку не входят в перечень лиц, определенных законодательством. В то же время теоретически вручение повестки в помещении посольства возможно, если это будет делать уполномоченное лицо.