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Від Уралу до Ростова. ЦПД пояснив, нащо в Росії системно відключають мобільний інтернет

Фото: росіянам системно відключають мобільний інтернет (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

По всіх регіонах Росії систематично відключають мобільний інтернет та інші види зв’язку. Це продовжується тривалий час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації.

За даними ЦПД, росіяни масово скаржаться, що в Свердловській та Тюменській областях інтернету немає вже 6 днів. Також зв’язок відсутній у Кургані, Омську, Алтайському краї, Ростові-на-Дону, Татарстані та інших регіонах.

Повідомляється, що через проблеми зі зв’язком погано працюють служби таксі й банкомати.

В центрі нагадали, що мобільний інтернет у РФ почали нібито "тимчасово" відключати напередодні "Дня перемоги". Втім, за останній місяць масштаби відключень лише зросли.

"Насправді системні відключення мобільного інтернету є одним з елементів обмеження свобод громадян та посилення контролю держави над росіянами. Так російська влада намагається обмежити доступ населення до небажаних джерел інформації, щоб ефективніше промивати людям у регіонах мізки пропагандою", - наголошують в ЦПД.

Нагадаємо, що днями кіберфахівці Головного управління розвідки провели серію успішних кібератак проти ресурсів російської податкової та митної служби, а також "Российской железной дороги" ("РЖД").

У Федеральній митній службі Росії підтвердили DDoS-атаку, втім назвали це формулюванням "інформаційний обмін з операторами зовнішньоекономічної діяльності ускладнено".

Джерела РБК-Україна повідомили деталі даної спецоперації.

Зауважимо, що незадовго до цього, кіберфахівці ГУР за підтримки кіберактивістів успішно атакували одного з найбільших інтернет-провайдерів Сибірі "Орион Телеком".

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