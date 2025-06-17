Від Уралу до Ростова. ЦПД пояснив, нащо в Росії системно відключають мобільний інтернет

За даними ЦПД, росіяни масово скаржаться, що в Свердловській та Тюменській областях інтернету немає вже 6 днів. Також зв’язок відсутній у Кургані, Омську, Алтайському краї, Ростові-на-Дону, Татарстані та інших регіонах.

Повідомляється, що через проблеми зі зв’язком погано працюють служби таксі й банкомати.

В центрі нагадали, що мобільний інтернет у РФ почали нібито "тимчасово" відключати напередодні "Дня перемоги". Втім, за останній місяць масштаби відключень лише зросли.

"Насправді системні відключення мобільного інтернету є одним з елементів обмеження свобод громадян та посилення контролю держави над росіянами. Так російська влада намагається обмежити доступ населення до небажаних джерел інформації, щоб ефективніше промивати людям у регіонах мізки пропагандою", - наголошують в ЦПД.