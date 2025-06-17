Від Уралу до Ростова. ЦПД пояснив, нащо в Росії системно відключають мобільний інтернет

По всіх регіонах Росії систематично відключають мобільний інтернет та інші види зв’язку. Це продовжується тривалий час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації.
За даними ЦПД, росіяни масово скаржаться, що в Свердловській та Тюменській областях інтернету немає вже 6 днів. Також зв’язок відсутній у Кургані, Омську, Алтайському краї, Ростові-на-Дону, Татарстані та інших регіонах.
Повідомляється, що через проблеми зі зв’язком погано працюють служби таксі й банкомати.
В центрі нагадали, що мобільний інтернет у РФ почали нібито "тимчасово" відключати напередодні "Дня перемоги". Втім, за останній місяць масштаби відключень лише зросли.
"Насправді системні відключення мобільного інтернету є одним з елементів обмеження свобод громадян та посилення контролю держави над росіянами. Так російська влада намагається обмежити доступ населення до небажаних джерел інформації, щоб ефективніше промивати людям у регіонах мізки пропагандою", - наголошують в ЦПД.
Нагадаємо, що днями кіберфахівці Головного управління розвідки провели серію успішних кібератак проти ресурсів російської податкової та митної служби, а також "Российской железной дороги" ("РЖД").
У Федеральній митній службі Росії підтвердили DDoS-атаку, втім назвали це формулюванням "інформаційний обмін з операторами зовнішньоекономічної діяльності ускладнено".
Джерела РБК-Україна повідомили деталі даної спецоперації.
Зауважимо, що незадовго до цього, кіберфахівці ГУР за підтримки кіберактивістів успішно атакували одного з найбільших інтернет-провайдерів Сибірі "Орион Телеком".
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