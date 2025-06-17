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От Урала до Ростова. ЦПД объяснил, зачем в России системно отключают мобильный интернет

Фото: россиянам системно отключают мобильный интернет (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

По всем регионам России систематически отключают мобильный интернет и другие виды связи. Это продолжается длительное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации.

По данным ЦПИ, россияне массово жалуются, что в Свердловской и Тюменской областях интернета нет уже 6 дней. Также связь отсутствует в Кургане, Омске, Алтайском крае, Ростове-на-Дону, Татарстане и других регионах.

Сообщается, что из-за проблем со связью плохо работают службы такси и банкоматы.

В центре напомнили, что мобильный интернет в РФ начали якобы "временно" отключать накануне "Дня победы". Впрочем, за последний месяц масштабы отключений только выросли.

"На самом деле системные отключения мобильного интернета являются одним из элементов ограничения свобод граждан и усиления контроля государства над россиянами. Так российские власти пытаются ограничить доступ населения к нежелательным источникам информации, чтобы эффективнее промывать людям в регионах мозги пропагандой", - отмечают в ЦПД.

Напомним, что на днях киберспециалисты Главного управления разведки провели серию успешных кибератак против ресурсов российской налоговой и таможенной службы, а также "Российской железной дороги" ("РЖД").

В Федеральной таможенной службе России подтвердили DDoS-атаку, впрочем назвали это формулировкой "информационный обмен с операторами внешнеэкономической деятельности затруднен".

Источники РБК-Украина сообщили детали данной спецоперации.

Заметим, что незадолго до этого, киберспециалисты ГУР при поддержке киберактивистов успешно атаковали одного из крупнейших интернет-провайдеров Сибири "Орион Телеком".

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