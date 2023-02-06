Від України в Туреччину буде направлено декілька десятків рятівників, - МЗС

За його словами, було проведено консультацію з Міністерством внутрішніх справ України. В ході розмови було визначено, що на допомогу Туреччині буде направлено декілька десятків українських рятівників.

"Ми ніколи нічого не робимо такого, щоб шкодило інтересам України. Тому така кількість, декілька десятків, українських рятувальників зможе допомогти Туреччині нашому сусіду, нашому другу, не нашкодивши можливості рятувальних служб в Україні", - сказав міністр.

Кулеба також розповів, що наразі МЗС отримало понад 20 звернень від громадян України, які не можуть вийти на звʼязок зі своїми родичами у Туреччині.

"Станом на зараз у нас не має інформації щодо постраждалих, але поки розбираються завали, інформація буде оновлюватися", - резюмував Кулеба.