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От Украины в Турцию будут направлены несколько десятков спасателей, - МИД

Фото: от Украины в Турцию будут направлены несколько десятков спасателей (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские спасатели отправятся в Турцию помогать в ликвидации последствий разрушительных землетрясений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире национального телемарафона.

По его словам, была проведена консультация с Министерством внутренних дел Украины. В ходе разговора было определено, что на помощь Турции будут направлены несколько десятков украинских спасателей.

"Мы никогда ничего не делаем такого, чтобы вредило интересам Украины. Поэтому такое количество, несколько десятков украинских спасателей сможет помочь Турции нашему соседу, нашему другу, не навредив возможности спасательных служб в Украине", - сказал министр.

Кулеба также рассказал, что МИД получил более 20 обращений от граждан Украины, которые не могут выйти на связь со своими родственниками в Турции.

"По состоянию на данный момент у нас нет информации о пострадавших, но пока разбираются завалы, информация будет обновляться", - резюмировал Кулеба.

Напомним, сегодня утром Турцию, Сирию и Ливан поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома и другие здания. На местах разрушения возникли пожары.

Число погибших в результате землетрясения в Турции силой 7,7 балла с увеличилось до 1651 человека. При этом 11 119 человек получили ранения.

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