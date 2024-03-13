Від удару по Нижньогородському НПЗ в РФ міг загинути віце-президент "Лукойла", - джерела

Російські ЗМІ напередодні повідомили про смерть Робертуса, не називаючи її причину.

За інформацією співрозмовників РБК-Україна у спецслужбах, топ-менеджер міг загинути внаслідок атаки по нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області.

Водночас джерело видання уточнило, що ця інформація наразі перевіряється.

Зазначимо, що це вже третій топменеджер компанії, який загинув за останній час.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що дрон атакував НПЗ у Нижньогородській області РФ.

Атаки на НПЗ та нафтобази у Росії

Нагадаємо, 12 березня безпілотник потрапив у резервуар нафтосховища в Орлі. Виникла пожежа.

Сьогодні зранку стало відомо, що у Рязані безпілотники атакували нафтозавод, через що там виникла пожежа. Крім цього також відомо, що дрони "впали" на територію Новошахтинського НПЗ.

Джерело РБК-Україна розповіло, що Україна атакувала дронами відразу три нафтопереробні заводи в РФ. Йдеться про НПЗ в Рязані, в Кстово Нижегородської області та в Кірішах Ленінградської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.