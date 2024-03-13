Дрони "впали" на територію Новошахтинського НПЗ. Роботу заводу зупинено
У Росії дрони атакували територію Новошахтинського нафтопереробного заводу (Ростовська область). Роботу підприємства зупинено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар представника ГУР Андрія Юсова в ефірі телемарафону, Тelegram губернатора Ростовської області Василя Голубєва.
"Що там відбувається (на Новошахтинському НПЗ - ред.) – роботу підприємства наразі зупинено. Це означає, що будуть проблеми і зриви певних планів у ворога і додаткові можливості і час у наших захисників", - сказав Юсов.
За його словами, зараз відбувається низка подій на військових об’єктах держави-агресора, і на вказаному підприємстві у тому числі.
"Попри те, що мова йде про начебто Новошахтинський НПЗ, але це військовий об’єкт, який використовується для постачання і забезпечення окупаційного угрупування в Україні. Ми не коментуємо більш детально інформацію. Далі в принципі всі можуть спостерігати часто і в онлайн режимі за подіями", - додав представник ГУР.
Що кажуть в РФ
Так, за словами російського губернатора, вранці 13 березня черговими системами радіоелектронної боротьби на підльоті до Новошахтинська нібито знищено 3 БПЛА.
"Наслідки на землі уточнюються черговими службами", – констатував Голубєв.
Пізніше він уточнив, що в результаті роботи чергових систем РЕБ БПЛА нібито просто "впали" на територію Новошахтинського заводу нафтопродуктів.
Голубєв відразу відрапортував, що загиблих і поранених немає, але в той же час, "технологічні об'єкти підприємства зупинені", наслідки уточнюються.
Атаки дронів на НПЗ у Росії
У ніч на 13 березня в Рязані (Росія) безпілотники атакували нафтозавод. Очевидці повідомляли про пожежу. Також відомо про постраждалих.
Пізніше джерело РБК-Україна розповіло, що Україна атакувала дронами відразу три нафтопереробні заводи в РФ. Йдеться про НПЗ в Рязані, в Кстово Нижегородської області та в Кірішах Ленінградської області.
Зазначимо, що дрони атакують об'єкти в Росії вже другу ніч поспіль. Так, уночі 12 березня у низці регіонів зафіксовано прольоти безпілотників. Під ударом опинилася нафтобаза та НПЗ. Тоді Міноборони РФ повідомило, що зафіксували 25 дронів і, нібито, запобігли атаці.
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