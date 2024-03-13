Дрони "впали" на територію Новошахтинського НПЗ. Роботу заводу зупинено

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар представника ГУР Андрія Юсова в ефірі телемарафону, Тelegram губернатора Ростовської області Василя Голубєва.

"Що там відбувається (на Новошахтинському НПЗ - ред.) – роботу підприємства наразі зупинено. Це означає, що будуть проблеми і зриви певних планів у ворога і додаткові можливості і час у наших захисників", - сказав Юсов.

За його словами, зараз відбувається низка подій на військових об’єктах держави-агресора, і на вказаному підприємстві у тому числі.

"Попри те, що мова йде про начебто Новошахтинський НПЗ, але це військовий об’єкт, який використовується для постачання і забезпечення окупаційного угрупування в Україні. Ми не коментуємо більш детально інформацію. Далі в принципі всі можуть спостерігати часто і в онлайн режимі за подіями", - додав представник ГУР.

Що кажуть в РФ

Так, за словами російського губернатора, вранці 13 березня черговими системами радіоелектронної боротьби на підльоті до Новошахтинська нібито знищено 3 БПЛА.

"Наслідки на землі уточнюються черговими службами", – констатував Голубєв.

Пізніше він уточнив, що в результаті роботи чергових систем РЕБ БПЛА нібито просто "впали" на територію Новошахтинського заводу нафтопродуктів.

Голубєв відразу відрапортував, що загиблих і поранених немає, але в той же час, "технологічні об'єкти підприємства зупинені", наслідки уточнюються.

Атаки дронів на НПЗ у Росії

У ніч на 13 березня в Рязані (Росія) безпілотники атакували нафтозавод. Очевидці повідомляли про пожежу. Також відомо про постраждалих.

Пізніше джерело РБК-Україна розповіло, що Україна атакувала дронами відразу три нафтопереробні заводи в РФ. Йдеться про НПЗ в Рязані, в Кстово Нижегородської області та в Кірішах Ленінградської області.

Зазначимо, що дрони атакують об'єкти в Росії вже другу ніч поспіль. Так, уночі 12 березня у низці регіонів зафіксовано прольоти безпілотників. Під ударом опинилася нафтобаза та НПЗ. Тоді Міноборони РФ повідомило, що зафіксували 25 дронів і, нібито, запобігли атаці.