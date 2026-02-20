Від точкових ударів до зміни режиму: Reuters назвало сценарії операції Трампа щодо Ірану

Двоє американських чиновників розповіли агентству, що розгляд військових варіантів - останні ознаки того, що США готуються до серйозного конфлікту з Іраном у разі провалу дипломатичних зусиль.

"Під час свого першого терміну Трамп продемонстрував готовність проводити цільові вбивства, схваливши 2020 року ліквідацію високопоставленого військового керівника, генерала Касема Сулеймані, який очолював іноземну розвідку та воєнізований підрозділ Корпусу вартових Ісламської революції - так звані Сили Кудс", - зазначило агентство.

Одне з джерел відзначило успіх Ізраїлю у знищенні іранських лідерів під час військової операції "Народ як лев" минулого року. Агентству стало відомо, що тоді було вбито щонайменше 20 високопоставлених іранських офіцерів.

"12-денна війна та ізраїльські удари по окремих цілях справді продемонстрували корисність такого підходу", - розповів американський чиновник, який додав, що основна увага приділялася особам серед командирів сил КВІР.

Водночас джерело зазначило, що точкові удари по представниках режиму аятолл вимагають додаткових розвідувальних ресурсів.

"Вбивство конкретного командира означає необхідність знати його точне місцезнаходження і розуміти, хто ще може постраждати під час операції", - розповіло воно.

Що передувало

Нагадаємо, 17 лютого США та Іран зустрілися в Женеві та провели переговори щодо ядерної програми Тегерана. Сторони домовилися про "набір керівних принципів", хоча американський чиновник зазначив, що "ще належить обговорити багато деталей".

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Іран, як очікують, надасть докладнішу інформацію про свою переговорну позицію "в найближчі пару тижнів". При цьому не стала говорити, чи буде Трамп відкладати військові дії.

Згідно з даними ЗМІ, 28 лютого до Ізраїлю вирушить держсекретар США Марко Рубіо, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу і проінформувати його про перебіг переговорів з Іраном.

Зазначимо, на першому раунді переговорів в Омані 6 лютого Іран запропонував США передати свій збагачений уран Росії. Також іранські представники дали зрозуміти, що можуть запропонувати призупинити збагачення урану на термін до трьох років.