Від таксистів до менеджерів: кому в Україні стало важче знайти роботу в 2026 році

Головне: Найбільший спад: За чотири роки війни попит на домробітниць, таксистів, торгових представників та вакансії для студентів упав на 65-68%.

За чотири роки війни попит на домробітниць, таксистів, торгових представників та вакансії для студентів упав на 65-68%. Хто під ударом: Вакансій для працівників клінінгу та репетиторів поменшало на 60%, а для зварювальників, косметологів і менеджерів - на 30-46%.

Вакансій для працівників клінінгу та репетиторів поменшало на 60%, а для зварювальників, косметологів і менеджерів - на 30-46%. Хто встояв: Найменше скорочення (до 11-16%) зафіксували у кондитерів, дизайнерів реклами, агрономів та менеджерів інтернет-магазинів.

Найменше скорочення (до 11-16%) зафіксували у кондитерів, дизайнерів реклами, агрономів та менеджерів інтернет-магазинів. Причина змін: Через війну бізнес оптимізує витрати. Найсильніше постраждала сфера послуг, яка залежить від доходів населення, натомість зріс попит на логістику, виробництво та оборонку.

Які професії втратили найбільше вакансій

Аналітики порівняли кількість вакансій у квітні 2026 року з показниками квітня 2022 року. Найбільше скорочення попиту роботодавців зафіксували на посади домробітниць.

За чотири роки кількість таких вакансій зменшилася на 68% - з 287 до 93 пропозицій роботи.

Також більш ніж удвічі скоротився попит на:

таксистів - на 67% (з 646 до 213 вакансій);

- на 67% (з 646 до 213 вакансій); кандидатів на вакансії для студентів і початку кар'єри - на 65% (з 2863 до 993 вакансій);

- на 65% (з 2863 до 993 вакансій); торгових представників - на 65% (з 1050 до 369 вакансій);

- на 65% (з 1050 до 369 вакансій); працівників у сфері клінінгу та домашнього персоналу - на 60% (з 445 до 176 вакансій);

- на 60% (з 445 до 176 вакансій); репетиторів - на 57% (з 67 до 29 вакансій).

Які спеціалісти стали менш затребуваними

До переліку професій, де попит скоротився на 20-50%, потрапили як робітничі спеціальності, так і офісні працівники.

Найбільше серед цієї групи знизився попит на зварювальників - на 46%. Кількість вакансій скоротилася зі 175 до 94.

Менше пропозицій роботи стало також для:

косметологів - на 43%;

- на 43%; менеджерів із закупівель - на 38%;

- на 38%; менеджерів у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму - на 33%;

- на 33%; офіс-менеджерів - на 28%.

Де скорочення було найменшим

У низці професій кількість вакансій зменшилася менш ніж на 20%.

Зокрема, попит скоротився на:

кондитерів - на 16%;

- на 16%; дизайнерів у сфері реклами та дизайну - на 12%;

- на 12%; технологів виробництва - на 12%;

- на 12%; операторів ПК - на 11%;

- на 11%; менеджерів інтернет-магазинів - на 11%;

- на 11%; агрономів - на 10%.

Чому змінюється ринок праці

Як зазначають аналітики, війна суттєво вплинула на структуру зайнятості в Україні. Частина роботодавців оптимізувала витрати, деякі бізнеси змінили формат роботи або взагалі припинили діяльність. Водночас зріс попит на професії, пов'язані з виробництвом, логістикою, оборонною сферою та технічними спеціальностями.

Дослідження показує, що найбільш відчутне скорочення вакансій відбулося саме у сферах, які залежать від рівня доходів населення та споживчої активності.