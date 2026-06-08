Від таксистів до менеджерів: кому в Україні стало важче знайти роботу в 2026 році

Після початку повномасштабної війни український ринок праці суттєво змінився. Найбільше це торкнулося сфери послуг, домашнього персоналу та низки професій для початку кар'єри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота.
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Аналітики порівняли кількість вакансій у квітні 2026 року з показниками квітня 2022 року. Найбільше скорочення попиту роботодавців зафіксували на посади домробітниць.
За чотири роки кількість таких вакансій зменшилася на 68% - з 287 до 93 пропозицій роботи.
Також більш ніж удвічі скоротився попит на:
До переліку професій, де попит скоротився на 20-50%, потрапили як робітничі спеціальності, так і офісні працівники.
Найбільше серед цієї групи знизився попит на зварювальників - на 46%. Кількість вакансій скоротилася зі 175 до 94.
Менше пропозицій роботи стало також для:
У низці професій кількість вакансій зменшилася менш ніж на 20%.
Зокрема, попит скоротився на:
Як зазначають аналітики, війна суттєво вплинула на структуру зайнятості в Україні. Частина роботодавців оптимізувала витрати, деякі бізнеси змінили формат роботи або взагалі припинили діяльність. Водночас зріс попит на професії, пов'язані з виробництвом, логістикою, оборонною сферою та технічними спеціальностями.
Дослідження показує, що найбільш відчутне скорочення вакансій відбулося саме у сферах, які залежать від рівня доходів населення та споживчої активності.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні зберігається значний розрив у зарплатах чоловіків і жінок. У першому кварталі 2026 року жінки в середньому заробляли на 27% менше, а найбільша різниця зафіксована у сферах мистецтва, фінансів та ІТ. Водночас середня зарплата по країні з початку року зросла до 28,9 тисячі гривень.
Також ми розповідали, які спеціалісти отримують найвищі зарплати в Україні.