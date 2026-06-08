От таксистов до менеджеров: кому в Украине стало труднее найти работу в 2026 году

После начала полномасштабной войны украинский рынок труда существенно изменился. Больше всего это коснулось сферы услуг, домашнего персонала и ряда профессий для начала карьеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.
Главное:
Аналитики сравнили количество вакансий в апреле 2026 года с показателями апреля 2022 года. Наибольшее сокращение спроса работодателей зафиксировали на должности домработниц.
За четыре года количество таких вакансий уменьшилось на 68% - с 287 до 93 предложений работы.
Также более чем вдвое сократился спрос на:
В перечень профессий, где спрос сократился на 20-50%, попали как рабочие специальности, так и офисные работники.
Больше всего среди этой группы снизился спрос на сварщиков - на 46%. Количество вакансий сократилось со 175 до 94.
Меньше предложений работы стало также для:
В ряде профессий количество вакансий уменьшилось менее чем на 20%.
В частности, спрос сократился на:
Как отмечают аналитики, война существенно повлияла на структуру занятости в Украине. Часть работодателей оптимизировала расходы, некоторые бизнесы изменили формат работы или вообще прекратили деятельность. В то же время вырос спрос на профессии, связанные с производством, логистикой, оборонной сферой и техническими специальностями.
Исследование показывает, что наиболее ощутимое сокращение вакансий произошло именно в сферах, которые зависят от уровня доходов населения и потребительской активности.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине сохраняется значительный разрыв в зарплатах мужчин и женщин. В первом квартале 2026 года женщины в среднем зарабатывали на 27% меньше, а наибольшая разница зафиксирована в сферах искусства, финансов и ИТ. В то же время средняя зарплата по стране с начала года выросла до 28,9 тысячи гривен.
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