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От таксистов до менеджеров: кому в Украине стало труднее найти работу в 2026 году

06:40 08.06.2026 Пн
3 мин
Почему офисный и домашний персонал стремительно теряет рабочие места?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Водитель такси (freepik.com)

После начала полномасштабной войны украинский рынок труда существенно изменился. Больше всего это коснулось сферы услуг, домашнего персонала и ряда профессий для начала карьеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.

Главное:

  • Самый большой спад: За четыре года войны спрос на домработниц, таксистов, торговых представителей и вакансии для студентов упал на 65-68%.
  • Кто под ударом: Вакансий для работников клининга и репетиторов стало меньше на 60%, а для сварщиков, косметологов и менеджеров - на 30-46%.
  • Кто устоял: Наименьшее сокращение (до 11-16%) зафиксировали у кондитеров, дизайнеров рекламы, агрономов и менеджеров интернет-магазинов.
  • Причина изменений: Из-за войны бизнес оптимизирует расходы. Сильнее всего пострадала сфера услуг, которая зависит от доходов населения, зато вырос спрос на логистику, производство и оборонку.

Какие профессии потеряли больше всего вакансий

Аналитики сравнили количество вакансий в апреле 2026 года с показателями апреля 2022 года. Наибольшее сокращение спроса работодателей зафиксировали на должности домработниц.

За четыре года количество таких вакансий уменьшилось на 68% - с 287 до 93 предложений работы.

Также более чем вдвое сократился спрос на:

  • таксистов - на 67% (с 646 до 213 вакансий);
  • кандидатов на вакансии для студентов и начала карьеры - на 65% (с 2863 до 993 вакансий);
  • торговых представителей - на 65% (с 1050 до 369 вакансий);
  • работников в сфере клининга и домашнего персонала - на 60% (с 445 до 176 вакансий);
  • репетиторов - на 57% (с 67 до 29 вакансий).

Какие специалисты стали менее востребованными

В перечень профессий, где спрос сократился на 20-50%, попали как рабочие специальности, так и офисные работники.

Больше всего среди этой группы снизился спрос на сварщиков - на 46%. Количество вакансий сократилось со 175 до 94.

Меньше предложений работы стало также для:

  • косметологов - на 43%;
  • менеджеров по закупкам - на 38%;
  • менеджеров в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и туризма - на 33%;
  • офис-менеджеров - на 28%.

Где сокращение было наименьшим

В ряде профессий количество вакансий уменьшилось менее чем на 20%.

В частности, спрос сократился на:

  • кондитеров - на 16%;
  • дизайнеров в сфере рекламы и дизайна - на 12%;
  • технологов производства - на 12%;
  • операторов ПК - на 11%;
  • менеджеров интернет-магазинов - на 11%;
  • агрономов - на 10%.

Почему меняется рынок труда

Как отмечают аналитики, война существенно повлияла на структуру занятости в Украине. Часть работодателей оптимизировала расходы, некоторые бизнесы изменили формат работы или вообще прекратили деятельность. В то же время вырос спрос на профессии, связанные с производством, логистикой, оборонной сферой и техническими специальностями.

Исследование показывает, что наиболее ощутимое сокращение вакансий произошло именно в сферах, которые зависят от уровня доходов населения и потребительской активности.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине сохраняется значительный разрыв в зарплатах мужчин и женщин. В первом квартале 2026 года женщины в среднем зарабатывали на 27% меньше, а наибольшая разница зафиксирована в сферах искусства, финансов и ИТ. В то же время средняя зарплата по стране с начала года выросла до 28,9 тысячи гривен.

Также мы рассказывали, какие специалисты получают самые высокие зарплаты в Украине.

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