Від сукні до подарунка школі: скільки насправді коштуватиме випускний у 2025 році

Сукні, туфлі, макіяж: скільки коштує випускний образ

Вартість випускних суконь залежить від фасону та бренду. На розпродажі найпростіші моделі можна знайти за ціною від 700 гривень. Вечірні фасони коштують від 2700 гривень і можуть сягати 10 тисяч.

Взуття обійдеться в середньому від 1 500 до 5 000 гривень. Витрати на макіяж щонайменше 500 гривень, на зачіску - від 500 гривень.

Також варто врахувати додаткові аксесуари: намисто, сумочка тощо. Це ще додатково від 1,5 тисячі гривень. Відповідно повний образ для випускниці обійдеться від 5 до 16,5 тисячі гривень.

Ціни на випускні плаття (скриншот)

Костюм випускника: у що одягти хлопця і не збанкрутувати

Середня ціна на чоловічі костюми - 1 500 - 5 000 гривень, на сорочки - 500 - 1 500 гривень, на взуття - 1 000 - 3 000 гривень. Вартість метелика під костюм коливається від 300 до 700 гривень, краватки - 400 - 1000 гривень.

Тож повний образ випускника коштуватиме від 3,4 тисячі до 10,5 тисячі гривень.

Ціни на чоловічі костюми (скриншот)

Випускний бал і прощальний подарунок школі

Вартість випускного балу залежить від формату його проведення. Зараз чимало школярів відмовляються від святкувань, натомість збирають кошти й передають їх на потреби ЗСУ.

Якщо ж таки вирішують святкувати закінчення школи, то для випускного замовляють кафе, яке обійдеться щонайменше від 1 200 гривень з особи. Додатково потрібно врахувати фотозону - 6-12 тисяч гривень, послуги фотографа від 3,5 тисячі гривень, іноді ще замовляють і відеографа - від 4 тисяч. Витрати діляться на кількість учнів у класі.

Часто також випускники ще роблять прощальний подарунок школі. В середньому на нього складаються від 500 гривень зі школяра. Тож витрати на випускний бал становитимуть в середньому від 2 000 гривень з особи. Якщо на випускний підуть ще й батьки, то сума збільшиться майже вдвічі.

Вартість послуг фото- і відео оператора на випускний (скриншот)