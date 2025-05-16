Від сукні до подарунка школі: скільки насправді коштуватиме випускний у 2025 році

Попри війну, чимало випускників готуються до свята - вибирають сукні, костюми, бронюють кафе й фотографів. Повний образ може обійтися у 10-15 тисяч гривень, а витрати на сам випускний - ще кілька тисяч.
РБК-Україна розповідає про те, скільки коштуватиме випускний у 2025 році.
Вартість випускних суконь залежить від фасону та бренду. На розпродажі найпростіші моделі можна знайти за ціною від 700 гривень. Вечірні фасони коштують від 2700 гривень і можуть сягати 10 тисяч.
Взуття обійдеться в середньому від 1 500 до 5 000 гривень. Витрати на макіяж щонайменше 500 гривень, на зачіску - від 500 гривень.
Також варто врахувати додаткові аксесуари: намисто, сумочка тощо. Це ще додатково від 1,5 тисячі гривень. Відповідно повний образ для випускниці обійдеться від 5 до 16,5 тисячі гривень.
Ціни на випускні плаття (скриншот)
Середня ціна на чоловічі костюми - 1 500 - 5 000 гривень, на сорочки - 500 - 1 500 гривень, на взуття - 1 000 - 3 000 гривень. Вартість метелика під костюм коливається від 300 до 700 гривень, краватки - 400 - 1000 гривень.
Тож повний образ випускника коштуватиме від 3,4 тисячі до 10,5 тисячі гривень.
Ціни на чоловічі костюми (скриншот)
Вартість випускного балу залежить від формату його проведення. Зараз чимало школярів відмовляються від святкувань, натомість збирають кошти й передають їх на потреби ЗСУ.
Якщо ж таки вирішують святкувати закінчення школи, то для випускного замовляють кафе, яке обійдеться щонайменше від 1 200 гривень з особи. Додатково потрібно врахувати фотозону - 6-12 тисяч гривень, послуги фотографа від 3,5 тисячі гривень, іноді ще замовляють і відеографа - від 4 тисяч. Витрати діляться на кількість учнів у класі.
Часто також випускники ще роблять прощальний подарунок школі. В середньому на нього складаються від 500 гривень зі школяра. Тож витрати на випускний бал становитимуть в середньому від 2 000 гривень з особи. Якщо на випускний підуть ще й батьки, то сума збільшиться майже вдвічі.
Раніше ми писали про те, що 14 травня випускники почали складати НМТ, від результатів якого залежатиме їхній шанс вступити до омріяного вишу. Цьогоріч для участі у тестуванні зареєструвалось понад 300 тисяч осіб.
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