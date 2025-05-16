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Не лише у Польщі: де в Європі українці можуть за мінімальні гроші здобути освіту

П'ятниця 16 травня 2025 08:00
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Не лише у Польщі: де в Європі українці можуть за мінімальні гроші здобути освіту Скільки коштує навчання в університетах Європи (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Українці можуть навчатись у низці європейських університетів на безплатній основі. Для цього потрібно володіти місцевою мовою не нижче рівня В2 і підтвердити свої знання відповідним сертифікатом. Разом із цим деякі країни пропонують освітні програми за дуже доступною ціною.

РБК-Україна розповідає про те, у яких країнах найнижчі ціни на здобуття вищої освіти.

Польща

Вартість навчання у Польщі стартує від 1 тисячі доларів і може доходити до 18 тисяч. Ціна залежить від спеціальності, а також освітнього закладу. Найдешевше коштують педагогіка, мехатроніка, філологія, а найдорожче - медицина, управління, економіка та ІТ.

Навчання на заочній формі майже вдвічі дешевше, ніж на денній. Для вступу більшість ВНЗ Польщі в українців вимагають результати НМТ.

Найкращі ВНЗ країни:

  • Вроцлавська політехніка;
  • Ягеллонський університет;
  • Краківський державний економічний університет;
  • Державний університет "Люблінська політехніка";
  • Державний університет Марії Кюрі-Склодовської;
  • Варшавський університет економіки.

Болгарія

Найдешевше у Болгарії навчатись на гуманітарних та соціальних науках - ціна на ці спеціальності коливається від 1000 до 5000 євро на рік. Економічні, технічні та природничі науки коштують від 2000 до 6000 євро, медичні - 5000-7000 євро.

Найкращі університети:

  • Софійський університет імені Святого Климента Охридського;
  • Варненський технічний університет;
  • Американський університет у Болгарії.

Не лише у Польщі: де в Європі українці можуть за мінімальні гроші здобути освітуСофійський університет імені Святого Климента Охридського є одним із найкращих в Європі (фото: Вікіпедія)

Угорщина

Ціни на навчання в Угорщині в середньому коливаються від 1,3 до 5,4 тисячі доларів за рік. Окрім доступної вищої освіти, у країні відносно недороге проживання. Навчання може відбуватись як угорською мовою, так і англійською.

Найкращі університети:

  • Університет Сегеда;
  • Університет Дебрецена;
  • Університет Етвеша Лоранда.

Словаччина

Вища освіта у Словаччині є однією із найдоступніших для українців. У приватних закладах рік навчання в середньому коштує від 1 600 євро, якщо освітній процес відбувається словацькою мовою, якщо англійською - від 2000 євро за рік.

У державних ВНЗ вартість навчання англійською коливається від 1500 євро на до 11 000 євро на рік, залежно від спеціальності та освітнього закладу.

Найкращі ВНЗ країни:

  • Економічний університет у Братиславі;
  • Технічний університет у Кошице;
  • Словацький технологічний університет у Братиславі;
  • Університет Коменського в Братиславі;
  • Університет Павла Йозефа Шафарика у Кошице.

Чехія

Рік навчання у ВНЗ Чехії коштує в середньому від 2 тисяч євро, але деякі спеціальності, якщо викладання відбувається англійською мовою, в ціні доходять до 15 тисяч євро в рік.

Найкращі університети:

  • Карлів Університет в Празі;
  • Університет Масарика в Брно;
  • Чеський Аграрний Університет в Празі;
  • Чеський Технічний Університет в Празі.

Не лише у Польщі: де в Європі українці можуть за мінімальні гроші здобути освітуКарлів Університет в Празі є одним із найпрестижніших у Чехії (фото: europortal.biz.ua)

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Раніше ми писали про те, що 14 травня стартувала основна сесія НМТ, вона триватиме до 25 червня. Учасники складатимуть тести із 4 предметів. Мінімально потрібно набрати 100 балів із 200. Для вступу на бюджет необхідно щонайменше 130 балів.

Під час підготовки матеріалу використали: Msmstudy.ua, Europortal.biz.ua, Osvita.in.net.

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