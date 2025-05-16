Не лише у Польщі: де в Європі українці можуть за мінімальні гроші здобути освіту
Українці можуть навчатись у низці європейських університетів на безплатній основі. Для цього потрібно володіти місцевою мовою не нижче рівня В2 і підтвердити свої знання відповідним сертифікатом. Разом із цим деякі країни пропонують освітні програми за дуже доступною ціною.
РБК-Україна розповідає про те, у яких країнах найнижчі ціни на здобуття вищої освіти.
Польща
Вартість навчання у Польщі стартує від 1 тисячі доларів і може доходити до 18 тисяч. Ціна залежить від спеціальності, а також освітнього закладу. Найдешевше коштують педагогіка, мехатроніка, філологія, а найдорожче - медицина, управління, економіка та ІТ.
Навчання на заочній формі майже вдвічі дешевше, ніж на денній. Для вступу більшість ВНЗ Польщі в українців вимагають результати НМТ.
Найкращі ВНЗ країни:
- Вроцлавська політехніка;
- Ягеллонський університет;
- Краківський державний економічний університет;
- Державний університет "Люблінська політехніка";
- Державний університет Марії Кюрі-Склодовської;
- Варшавський університет економіки.
Болгарія
Найдешевше у Болгарії навчатись на гуманітарних та соціальних науках - ціна на ці спеціальності коливається від 1000 до 5000 євро на рік. Економічні, технічні та природничі науки коштують від 2000 до 6000 євро, медичні - 5000-7000 євро.
Найкращі університети:
- Софійський університет імені Святого Климента Охридського;
- Варненський технічний університет;
- Американський університет у Болгарії.
Софійський університет імені Святого Климента Охридського є одним із найкращих в Європі (фото: Вікіпедія)
Угорщина
Ціни на навчання в Угорщині в середньому коливаються від 1,3 до 5,4 тисячі доларів за рік. Окрім доступної вищої освіти, у країні відносно недороге проживання. Навчання може відбуватись як угорською мовою, так і англійською.
Найкращі університети:
- Університет Сегеда;
- Університет Дебрецена;
- Університет Етвеша Лоранда.
Словаччина
Вища освіта у Словаччині є однією із найдоступніших для українців. У приватних закладах рік навчання в середньому коштує від 1 600 євро, якщо освітній процес відбувається словацькою мовою, якщо англійською - від 2000 євро за рік.
У державних ВНЗ вартість навчання англійською коливається від 1500 євро на до 11 000 євро на рік, залежно від спеціальності та освітнього закладу.
Найкращі ВНЗ країни:
- Економічний університет у Братиславі;
- Технічний університет у Кошице;
- Словацький технологічний університет у Братиславі;
- Університет Коменського в Братиславі;
- Університет Павла Йозефа Шафарика у Кошице.
Чехія
Рік навчання у ВНЗ Чехії коштує в середньому від 2 тисяч євро, але деякі спеціальності, якщо викладання відбувається англійською мовою, в ціні доходять до 15 тисяч євро в рік.
Найкращі університети:
- Карлів Університет в Празі;
- Університет Масарика в Брно;
- Чеський Аграрний Університет в Празі;
- Чеський Технічний Університет в Празі.
Карлів Університет в Празі є одним із найпрестижніших у Чехії (фото: europortal.biz.ua)
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Раніше ми писали про те, що 14 травня стартувала основна сесія НМТ, вона триватиме до 25 червня. Учасники складатимуть тести із 4 предметів. Мінімально потрібно набрати 100 балів із 200. Для вступу на бюджет необхідно щонайменше 130 балів.
Під час підготовки матеріалу використали: Msmstudy.ua, Europortal.biz.ua, Osvita.in.net.
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