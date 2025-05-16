От платья до подарка школе: сколько на самом деле будет стоить выпускной в 2025 году

Платья, туфли, макияж: сколько стоит выпускной образ

Стоимость выпускных платьев зависит от фасона и бренда. На распродаже самые простые модели можно найти по цене от 700 гривен. Вечерние фасоны стоят от 2700 гривен и могут достигать 10 тысяч.

Обувь обойдется в среднем от 1 500 до 5 000 гривен. Расходы на макияж минимум 500 гривен, на прическу - от 500 гривен.

Также стоит учесть дополнительные аксессуары: ожерелье, сумочка и тому подобное. Это еще дополнительно от 1,5 тысячи гривен. Соответственно полный образ для выпускницы обойдется от 5 до 16,5 тысячи гривен.

Цены на выпускные платья (скриншот)

Костюм выпускника: во что одеть парня и не обанкротиться

Средняя цена на мужские костюмы - 1 500 - 5 000 гривен, на рубашки - 500 - 1 500 гривен, на обувь - 1 000 - 3 000 гривен. Стоимость бабочки под костюм колеблется от 300 до 700 гривен, галстука - 400 - 1 000 гривен.

Поэтому полный образ выпускника будет стоить от 3,4 тысячи до 10,5 тысячи гривен.

Цены на мужские костюмы (скриншот)

Выпускной бал и прощальный подарок школе

Стоимость выпускного бала зависит от формата его проведения. Сейчас многие школьники отказываются от празднования - они собирают средства и передают их на нужды ВСУ.

Если же решают праздновать окончание школы, то для выпускного заказывают кафе, которое обойдется минимум от 1 200 гривен с человека. Дополнительно нужно учесть фотозону - 6-12 тысяч гривен, услуги фотографа от 3,5 тысячи гривен, иногда еще заказывают и видеографа - от 4 тысяч. Расходы делятся на количество учеников в классе.

Часто также выпускники еще делают прощальный подарок школе. В среднем на него складываются от 500 гривен со школьника. Поэтому расходы на выпускной бал составят в среднем от 2 000 гривен с человека. Если на выпускной пойдут еще и родители, то сумма увеличится почти вдвое.

Стоимость услуг фото- и видео оператора на выпускной (скриншот)