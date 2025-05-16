От платья до подарка школе: сколько на самом деле будет стоить выпускной в 2025 году

Несмотря на войну, многие выпускники готовятся к празднику - выбирают платья, костюмы, бронируют кафе и фотографов. Полный образ может обойтись в 10-15 тысяч гривен, а расходы на сам выпускной - еще несколько тысяч.
РБК-Украина рассказывает о том, сколько будет стоить выпускной в 2025 году.
Стоимость выпускных платьев зависит от фасона и бренда. На распродаже самые простые модели можно найти по цене от 700 гривен. Вечерние фасоны стоят от 2700 гривен и могут достигать 10 тысяч.
Обувь обойдется в среднем от 1 500 до 5 000 гривен. Расходы на макияж минимум 500 гривен, на прическу - от 500 гривен.
Также стоит учесть дополнительные аксессуары: ожерелье, сумочка и тому подобное. Это еще дополнительно от 1,5 тысячи гривен. Соответственно полный образ для выпускницы обойдется от 5 до 16,5 тысячи гривен.
Цены на выпускные платья (скриншот)
Средняя цена на мужские костюмы - 1 500 - 5 000 гривен, на рубашки - 500 - 1 500 гривен, на обувь - 1 000 - 3 000 гривен. Стоимость бабочки под костюм колеблется от 300 до 700 гривен, галстука - 400 - 1 000 гривен.
Поэтому полный образ выпускника будет стоить от 3,4 тысячи до 10,5 тысячи гривен.
Цены на мужские костюмы (скриншот)
Стоимость выпускного бала зависит от формата его проведения. Сейчас многие школьники отказываются от празднования - они собирают средства и передают их на нужды ВСУ.
Если же решают праздновать окончание школы, то для выпускного заказывают кафе, которое обойдется минимум от 1 200 гривен с человека. Дополнительно нужно учесть фотозону - 6-12 тысяч гривен, услуги фотографа от 3,5 тысячи гривен, иногда еще заказывают и видеографа - от 4 тысяч. Расходы делятся на количество учеников в классе.
Часто также выпускники еще делают прощальный подарок школе. В среднем на него складываются от 500 гривен со школьника. Поэтому расходы на выпускной бал составят в среднем от 2 000 гривен с человека. Если на выпускной пойдут еще и родители, то сумма увеличится почти вдвое.
Ранее мы писали о том, что 14 мая выпускники начали сдавать НМТ, от результатов которого будет зависеть их шанс поступить в желанный вуз. В этом году для участия в тестировании зарегистрировалось более 300 тысяч человек.
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