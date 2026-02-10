Папа Римський відправив українцям "зимову допомогу": ліки, їжа і не тільки

За ініціативою понтифіка до України було направлено три вантажівки з 80 електрогенераторами, які вже прибули на місце. Вважається, що допомога має підтримати населення в умовах сильних морозів і пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Генератори призначені для пунктів обігріву та укриттів, де люди змушені перебувати через перебої з електропостачанням. За даними Ватикану, в Україні в цей період фіксувалися нічні морози до -15 градусів, а вдень температура знижувалася до -10…-12 градусів. Завдяки генераторам у таких місцях також зможуть організовувати приготування гарячої їжі.

Разом із генераторами в Україну доставили тисячі одиниць медикаментів, зокрема антибіотики, протизапальні препарати, харчові добавки та мелатонін, який допомагає людям, що перебувають у постійному стресі та тривозі, покращити сон.

Гуманітарний вантаж вирушив із Базиліки святої Софії в Римі, яка є духовним осередком українців в Італії, та був доставлений, зокрема, до Києва і Фастова, районів, що зазнали значних руйнувань внаслідок нещодавніх атак.

Готується ще одна вантажівка з ліками та продуктами харчування. Після прибуття допомогу розподілятимуть через мережу парафій у різних дієцезіях України.